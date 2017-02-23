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Украинский футболист получает польское гражданство

Тарас Романчук оформляет документы на смену гражданства

  • 23.02.2017 20:37
  • 2203 просмотров
  • 3 комментария
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Полузащитник польской «Ягеллонии» Тарас Романчук занимается получением польского гражданства.

Украинский футболист родился в Ковеле, однако имеет польские корни и выступает в чемпионате Польши с февраля 2013 года.

«Я уже собрал все документы. Теперь надеюсь, что в ближайшее время получу положительный ответ», сказал Романчук в интервью Sportowe Fakty.

Отметим, что в декабре сообщалось об интересе к 25-летнему хавбеку со стороны турецкого «Коньяспора». Напомним, в текущем чемпионате Польши Романчук провел 20 матчей, в которых забил пять мячей. В чемпионате Украины Тарас никогда не играл.

Источник — Footboom

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 23.02.2017 20:53
    +2
    Якщо до 25 років такого цінного гравця в Україні не заграли на достойному рівні, - нехай грає, де хоче!!! ... лиш не в паРаші!...
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    nekton
    online
      nekton, 23.02.2017 21:30
    +2
    Этот ценный футболист максимум где ярко выступал так это в чемпионате области
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    s_u_g_s
    online
    s_u_g_s, 23.02.2017 21:35
    -2
    M-E-S-S-E-R, 23.02.2017 20:53
    ... лиш не в паРаші!...

    Очень показательный пост! Вся суть украинства в нескольких словах.
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