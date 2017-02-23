Украинский футболист получает польское гражданство

Полузащитник польской «Ягеллонии» Тарас Романчук занимается получением польского гражданства.
Украинский футболист родился в Ковеле, однако имеет польские корни и выступает в чемпионате Польши с февраля 2013 года.
«Я уже собрал все документы. Теперь надеюсь, что в ближайшее время получу положительный ответ», сказал Романчук в интервью Sportowe Fakty.
Отметим, что в декабре сообщалось об интересе к 25-летнему хавбеку со стороны турецкого «Коньяспора». Напомним, в текущем чемпионате Польши Романчук провел 20 матчей, в которых забил пять мячей. В чемпионате Украины Тарас никогда не играл.
Источник — Footboom
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Очень показательный пост! Вся суть украинства в нескольких словах.
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