Украинский футболист получает польское гражданство

Полузащитник польской «Ягеллонии» Тарас Романчук занимается получением польского гражданства.

Украинский футболист родился в Ковеле, однако имеет польские корни и выступает в чемпионате Польши с февраля 2013 года.

«Я уже собрал все документы. Теперь надеюсь, что в ближайшее время получу положительный ответ», сказал Романчук в интервью Sportowe Fakty.

Отметим, что в декабре сообщалось об интересе к 25-летнему хавбеку со стороны турецкого «Коньяспора». Напомним, в текущем чемпионате Польши Романчук провел 20 матчей, в которых забил пять мячей. В чемпионате Украины Тарас никогда не играл.