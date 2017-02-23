На Зимнем Кубке Украины определились финальные квартеты

По окончании предварительного группового этапа и тыковых матчей Зимнего Кубка Украины-2017 стали известны имена восьми команд, которые разыграют медали и сам трофей. Сегодня, 22 февраля, была проведена жеребьевка финального турнира. Восемь участников были поровну поделены на две группы. Каждая команда сыграет три встречи на групповом этапе, и по его итогам в зависимости от того, кто и какую позицию займет, будут проведены матчи плей-офф за седьмое, пятое, третье и первое места.

Группа A сыграет свои поединки в Конча-Заспе, а квартет ее участников выглядит так — Динамо-2002, Львов, ДЮСШ-15, Металлург.

Группа B проведет свой мини-турнир в Счастливом, здесь список претендентов включил в себя Шахтер-2002, УФК-Карпаты, сборная Киева, Днепр.

Пройдет финальный турнир с 9 по 12 марта. С 9-го по 11-ое состоится групповой этап, а 12-го числа в раунде плей-офф будут разыграны все итоговые места. Эти матчи пройдут в Конча-Заспе.