Днепр в очередной раз стал моложе

Средний возраст Днепра в первой части сезона-2016/2017 составлял 24,4 года, при этом в шести последних матчах он был ниже 24 лет. За зиму команда Дмитрия Михайленко потеряла еще нескольких опытных игроков (Сергей Назаренко, Сергей Политыло, Денис Шелихов, Андерсон) и весной должна быть еще моложе.

Ушли также Евгений Бохашвили, Андрей Близниченко и Валерий Лучкевич — все трое уже достаточно поиграли на уровне УПЛ, хотя тому же Лучкевичу всего 21 год.

На сборах в Турции из футболистов, которые больше 21 года, в составе Днепра было всего восьмеро — Руслан Ротань (35), Сергей Кравченко, Евгений Чеберячко (по 33), Владимир Полевой (31), Александру Влад (27), Владимир Адамюк (25), Алексей Баштаненко и Александр Сваток (по 22).

При этом практически вся полузащита и абсолютно вся линия нападения Днепра составлена из молодых и даже юных талантов. Большинство из них мы уже видели в официальных матчах за основной состав, но есть и те, кто получил шанс показать себя на сборах, — Ярослав Гоменко, Камиль Хучбаров, Денис Костышин. Правда, пока статистика у этих полузащитников не самая впечатляющая.

Чуть лучше она у центрального защитника Александра Сафронова, но все это — спарринги, контрольные матчи, где можно делать неограниченное количество замен и отсутствует ответственность за результат. В официальных играх все совсем иначе, однако жизнь диктует свои условия, а украинский футбол движется в сторону омоложения и более внимательного отношения к своим резервистам. И Днепр — один из примеров новых тенденций и трендов.