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Заря вернулась с турецких сборов

Уже в субботу луганской команде предстоит поединок 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо»

  • 23.02.2017 19:44
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря

В четверг во второй половине дня самолёт с делегацией луганской «Зари» на борту совершил посадку в международном аэропорту Харькова. Команда вернулась в Украину, завершив турецкие сборы. В аэропорту делегацию «чёрно-белых» уже ждал фирменный автобус, который доставил луганчан прямиком в Запорожье.

Отдыхать и расслабляться некогда, ведь уже завтра – предыгровой день и тренировка. А послезавтра, 25-го февраля в 14:00 на стадионе «Славутич Арена», «Заря» в рамках 19-го тура Лиги Пари-Матч сыграет с киевским «Динамо».

Источник — ФК Заря

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