Заря вернулась с турецких сборов

В четверг во второй половине дня самолёт с делегацией луганской «Зари» на борту совершил посадку в международном аэропорту Харькова. Команда вернулась в Украину, завершив турецкие сборы. В аэропорту делегацию «чёрно-белых» уже ждал фирменный автобус, который доставил луганчан прямиком в Запорожье.

Отдыхать и расслабляться некогда, ведь уже завтра – предыгровой день и тренировка. А послезавтра, 25-го февраля в 14:00 на стадионе «Славутич Арена», «Заря» в рамках 19-го тура Лиги Пари-Матч сыграет с киевским «Динамо».