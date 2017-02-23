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ЕЗЕРСКИЙ: «Мою кандидатуру на пост тренера сборной предложил Маркевич»

Специалист рассказал, почему решил возглавить национальную команду U-19

  • 23.02.2017 19:25
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ФК Днепр. Владимир Езерский
© ФК Днепр. Владимир Езерский

На тренерском мостике сборной Украины среди 19-летних – рокировка. Главным тренером юниоров стал Владимир Езерский. Специалист сменил на этой должности Владимира Цыткина.

— В первую очередь, хочу поблагодарить президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и главу Комитета национальных сборных Мирона Маркевича, которые меня поддержали, — отметил в начале беседы Владимир Езерский. — Со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы юниорская команда прогрессировала.

Отметил бы и заслуги предшественников — тренерский штаб Владимира Цыткина, а также многолетние наработки Семена Альтмана. Семен Иосифович во многом заложил фундамент для развития единой системы всех сборных. Результаты этой работы – в том числе и выход юниоров в элитный раунд Евро-2017.

— Когда в прошлом году вы заканчивали курсы и получали тренерский диплом, планировали, что будете работать с 19-летними?
— Честно говоря, все получилось для меня неожиданно. Мою кандидатуру предложил Мирон Маркевич, и руководство ФФУ ее одобрило. Все это происходило в феврале. У меня было всего два-три дня, чтобы сформировать список игроков для поездки в Израиль на товарищеские матчи (29 февраля и 2 марта). Уже по их итогам, оценив состояние футболистов, буду формировать состав сборной для участия в элит-раунде, который пройдет в конце марта.

У меня уже есть опыт работы тренером в Днепре, но прекрасно понимаю, что специфика юниорского футбола другая, и многие факторы, которые работают у взрослых, тут не срабатывают. Сейчас нужно много внимания уделять селекции — благо после паузы возобновляется молодежное первенство Украины, и за несколько туров я получу цельную картину. Кроме того, зимой я посетил тренировочные лагеря многих украинских клубов во время сборов в Турции, с большинством подопечных уже успел наладить контакт.

— Вы присутствовали на матче Юношеской лиги УЕФА Аякс — Динамо. Основу юниоркой сборной будут и в дальнейшем составлять киевляне?
— На сегодняшний день динамовцы находятся, несомненно, в лучшей игровой форме, потому что они вели целенаправленную подготовку к матчу с амстердамским клубом. Да и нельзя отнять того факта, что у Динамо хороший подбор исполнителей, они диктуют условия в чемпионатах Украины U-21 и U-19, поэтому приоритет буду отдавать им. Впрочем, до элит-раунда, повторюсь, еще есть время: много кандидатов в сборную есть и в Шахтере, Днепре, Олимпике, Стали и других клубах.

К слову, поражение Динамо от Аякса в Юношеской лиге УЕФА получилось обидным. Но отмечу, что у многих динамовцев через месяц будет возможность реабилитироваться: элит-раунд среди 19-летних пройдет тоже в Голландии, где «Оранжевые» — одни из наших соперников, вместе с командами Греции и Финляндии.

— Попробуем заглянуть в будущее. В ком из подопечных вы видите потенциал заиграть когда-нибудь и в главной сборной?
— Если обратиться к опыту той же Голландии и многих других европейских стран, то там уже десятилетиями существует системный подход в формировании сборных, давно отлажены и приносят свои плоды программы развития детско-юношеского футбола. Мы относительно недавно начали делать шаги в этом направлении.

Лично у меня налажен контакт с Раулем Рианчо, мы открыты к другу. Наша общая цель — обеспечить конкуренцию в национальной сборной, используя ресурсы также юниорской и молодежной команд. Хотелось бы большего понимания со стороны клубов, которые иногда неохотно отпускают игроков. Но с появлением у руля главной команды страны Андрея Шевченко многие механизмы стали работать более четко. Будем вместе прилагать усилия, чтобы система работала.

Юрий ТРОХИМЧУК

Источник — zbirna.com

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