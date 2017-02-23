Жилстрой-1 стал победителем зимнего чемпионата Украины

У четвер, 23 лютого, у Винниках Львівської області на стадіоні імені Богдана Маркевича завершилися матчі зимового чемпіонату України серед жіночих команд.



Першими на футбольне поле, у матчі за 9 місце, вийшли чернігівський «Спартак» та костопільська «Родина-Ліцей». Завдяки єдиному голу, який ще у першій половині гри зі штрафного забила Полюхович, перемогу святкувала «Родина-Ліцей».



Матч за IX місце

«Спартак» (Чернігів) - «Родина-Ліцей» (Костопіль) – 0:1

Гол: Полюхович (4)



Уманські «Пантери» та столичний «Атекс-СДЮШОР-16» розігрували, хто саме посяде сьому сходинку чемпіонату України. У першому таймі голом відзначилась Рибалкіна. У другій половині гри Янчук подвоїла рахунок на табло. Киянки зусиллями Маліновської наприкінці зустрічі один м’яч відквитали, але на більше їх не вистачило.



Матч за VII місце

«Пантери» (Умань) - «Атекс СДЮШОР-16» (Київ) – 2:1

Голи: Рибалкіна (31), Янчук (50) – Маліновська (67)



У матчі за 5-те місце зустрічалися «Ятрань-Базис» (Уманський р-н) та «Львів`яночка» (Львів). Долю напруженого поєдинку тут також вирішив єдиний м’яч, який забила Корнійчук.



Матч за V місце

«Ятрань-Базис» (Уманський р-н) - «Львів`яночка» (Львів) – 1:0

Гол: Корнійчук (59)



«Бронзовий» поєдинок звів дніпровську «Злагоду» та чернігівську «Легенду-ШВСМ». В основний час переможця так і не вдалося визначити, тому, за регламентом змагань, команди пробивали одинадцятиметрові удари, і влучнішими виявилися гравці з Дніпра – 4:3.



Матч за III місце

«Злагода» (Дніпро) - «Легенда-ШВСМ» (Чернігів) – 0:0 основний час (по пенальті 4:3)



У фінальному поєдинку турніру зійшлись дві харківські команди «Житлобуд-2» та «Житлобуд-1». «Житлобуд-2» турнірний шлях пройшов без втрат, вигравши всі матчі. Інший клуб з Харкова святкував перемоги у трьох матчах і одного разу зіграв внічию.



Зі стартових хвилин «Житлобуд-2» заволодів ініціативою і вже на 14-й хвилині вийшов уперед в рахунку. Після флангової передачі Віри Дятел влучний «постріл» вдався Яні Калініній. Проте ще у першій половині гри «Житлобуд-1» зміг відновити паритет. Точніше йому у цьому допомогла захисник «Житлобуд-2» Тетяна Рижова, яка невдало зрізала «круглого» у власні ворота після прострілу Ольги Овдійчук.



Після перерви вже «Житлобуд-1» заграв активніше, і на 64-й хвилині Ольга Овдійчук ударом з кута штрафного майданчика вивела свою команду вперед. Цей гол, у підсумку, виявився вирішальним - 2:1. Таким чином, «Житлобуд-1» став переможцем цьогорічної зимової першості і реабілітувався за срібні нагороди чемпіонату України-2016.



Фінал

«Житлобуд-2» (Харків) – «Житлобуд-1» (Харків) – 1:2

Голи: Калініна (14) – Рижова (33 автогол), Овдійчук (64)



По завершенню фінального поєдинку відбулась офіційна церемонія нагородження команд, в якій взяли участь голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич та начальник відділу жіночого футболу ФФУ Іван Шепеленко.



Також, за результатами змагань, були визначені кращі гравці турніру у різних номінаціях. Так, у номінації «Кращий воротар» перемогла Ірина Славич («Львів’янка»), «Кращий захисник» - Єлизавета Костюченко («Житлобуд-1»), «Кращий півзахисник» - Ксенія Гриценко («Злагода»), «Кращий нападник» - Яна Калініна («Житлобуд-2»). Віра Дятел з харківського «Житлобуд-2» з п’ятьма голами стала «Кращим бомбардиром» змагань.