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Геннадий ОРБУ: «Сельта рассчитывает на свой последний шанс»

Шансы «Шахтера» на выход в 1/8 финала Лиги Европы – 50 на 50, считает специалист

  • 23.02.2017 18:12
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ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу
© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Геннадій Орбу розповів про перспективи «Шахтаря» у повторній грі проти «Сельти».

«Звісно, «Шахтар» зробив великий крок до 1/8 фіналу, - сказав Геннадій Орбу, -  Але розслаблятися не варто. Попереду гра у Харкові, де гірники матимуть гарячу підтримку. Попри гостьову перемогу, я вважаю шанси 50 на 50. Добре пам’ятаю слова нашого земляка Сергія Бубка: «Якщо маю останню спробу, то я ще не програв». Певен, що «Сельта» розраховує використати цю останню спробу. Футболісти «Шахтаря» мають про це пам’ятати».

Источник — ПлюсСпорт

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