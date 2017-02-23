Геннадий ОРБУ: «Сельта рассчитывает на свой последний шанс»

Геннадій Орбу розповів про перспективи «Шахтаря» у повторній грі проти «Сельти».
«Звісно, «Шахтар» зробив великий крок до 1/8 фіналу, - сказав Геннадій Орбу, - Але розслаблятися не варто. Попереду гра у Харкові, де гірники матимуть гарячу підтримку. Попри гостьову перемогу, я вважаю шанси 50 на 50. Добре пам’ятаю слова нашого земляка Сергія Бубка: «Якщо маю останню спробу, то я ще не програв». Певен, що «Сельта» розраховує використати цю останню спробу. Футболісти «Шахтаря» мають про це пам’ятати».
Источник — ПлюсСпорт
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