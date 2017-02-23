ЯРЕМЧЕНКО: Шахтер не пустят в финал Лиги Европы из-за войны в Украине

Валерій Яремченко песимістично оцінює єврокубкові перспективи «Шахтаря».

«Я вірю в те, що «Шахтар» пройде «Сельту», - сказав Валерій Яремченко, - Вірю, що потім можна подолати ще один раунд. А далі перспективи нема. І справа не в можливостях «Шахтаря». Цей клуб просто не пустять до фіналу Ліги Європи. Чому? Бо в Україні війна. Чи були прецеденти, коли у фіналі єврокубків грали команди, на теренах яких відбувалася війна?! Я такого не пам’ятаю».