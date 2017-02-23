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ЯРЕМЧЕНКО: Шахтер не пустят в финал Лиги Европы из-за войны в Украине

Экс-тренер «горняков» пессимистично оценил перспективы донецкой команды в турнире

  • 23.02.2017 17:52
  • 946 просмотров
  • 9 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Валерий Яремченко
© dynamo.kiev.ua. Валерий Яремченко

Валерій Яремченко песимістично оцінює єврокубкові перспективи «Шахтаря».

«Я вірю в те, що «Шахтар» пройде «Сельту», - сказав Валерій Яремченко, - Вірю, що потім можна подолати ще один раунд. А далі перспективи нема. І справа не в можливостях «Шахтаря». Цей клуб просто не пустять до фіналу Ліги Європи. Чому? Бо в Україні війна. Чи були прецеденти, коли у фіналі єврокубків грали команди, на теренах яких відбувалася війна?! Я такого не пам’ятаю».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 23.02.2017 18:07
    +4
    А шо - финал может быть в Донецке? Ну причём советская власть , что гром порося убил?
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    Ding01
    online
      Ding01, 23.02.2017 18:10
    +6
    Такое ощущение что такие новости пишутся для дебилов!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 23.02.2017 18:12
    +4
    Якби фінал ЛЄ-2017 проходив у Донецьку. Києві чи Москві. - може б логіка у цьому висері була б.... А так, схоже на підготовку відмазки на випадок вильоту! ШД, - чекаєм трофею!!!
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    forza-dk
      forza-dk, 23.02.2017 18:13
    +6
    Црвена Звезда 1991 года
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    SokRat
    online
      SokRat, 23.02.2017 18:14
    +3
    [quote]Чи були прецеденти, коли у фіналі єврокубків грали команди, на теренах яких відбувалася війна?![/quote] Т.е. финал Лиги чемпионов на "теренах, де відбувається війна" проходить может, а в финал ЛЕ команду из этой страны не пустят?
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    sanjek83
    online
      sanjek83, 23.02.2017 18:17
    +8
    БРЕД! А когда Днепр в финале играл,что войны не было?!...
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 23.02.2017 18:18
    +4
    M-E-S-S-E-R, 23.02.2017 18:12
    Якби фінал ЛЄ-2017 проходив у Донецьку. Києві чи Москві. - може б логіка у цьому висері була б.... А так, схоже на підготовку відмазки на випадок вильоту! ШД, - чекаєм трофею!!!
    Щоб у фіналі ЛЧ (в Києві 2018 році відудеться фінал Ліги Чемпіонів) грали 2 команди не з України можна, а Українська ні?
    Якщо не залишити судьям шансів вплинути на результат то більше не бачу хто ще може (в спортивнійПлощині) завадити якісь команді пройти далі.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.02.2017 18:23
    +1
    Яремченко, по всей вероятности, неплохой игрок в карты. Там есть такое определение - больше плачешь, лучше карта идет. Я думаю, это ближе к моменту... А может ведь и такое - Зенит -Шахтер. Вот заруба будет!
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    donetsk120
    online
      donetsk120, 23.02.2017 18:30
    +1
    коли у фіналі єврокубків грали команди, на теренах яких відбувалася війна?

    Видимо неплохой стекломой завезли. Про игру в финале ЛЕ Днепра и Севильи он видимо забыл.
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