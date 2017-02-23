Андрей Шевченко посетит матч Шахтер – Сельта в Харькове

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко намерен побывать на матче 1/16-й Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта».

Поединок пройдет 23 февраля в Харькове. Начало встречи в 22:05. Первый матч завершился победой «горняков» – 1:0. Сразу после матча Андрей Шевченко похвалил горняков за игру в Виго.

В Харьков Шевченко отправится самолетом из Киева в компании руководителей ФФУ – президентом федерации Андреем Павелко и первым вице-президент Вадимом Костюченко.

Интерес наставника к поединку с участием «горняков» очевиден. Дело в том, что на последний сбор национальной команды были вызваны сразу девять исполнителей из команды Паулу Фонсеки.

Шевченко также посетил «Шахтер» во время подготовительного сбора горняков в Португалии.