Пантич и Кадар готовятся к дебюту за Динамо

Основная команда киевского «Динамо» готовится к первому официальному матчу в новом году против луганской «Зари». В эти дни команда работает на зеленом поле, с подогревом, на котором расчищен снег, совмещая эти занятия с упражнениями в тренажерном зале и крытом манеже клубной базы. Благодаря профессиональному уходу, газон находится в отличном состоянии для этого времени года.

Во вторник у команды было два тренировки, в среду – одна, а в четверг, за день до вылета в Запорожье, подопечные Сергея Реброва провели еще одно плановое занятие. Оно длилось больше часа и состояло из нескольких частей. Сначала пробежка, затем игра через сетку в теннис-болл, а заключительная часть тренировки прошла в манеже.

Погода благоприятствовала, светило теплое, почти весеннее солнце, которое изредка закрывалось быстро плывущими по небу облаками.

В работе принимали участие все футболисты, только Сергей Сидорчук занимался отдельно по индивидуальной программе, а все остальные выполняли полноценные нагрузки. Исключение - Данило Силва, который проходит долгий курс восстановления после тяжелой травмы у себя на родине.

Отметим, к дебюту за «Динамо» в официальных матчах готовятся и новички команды Александар Пантич и Тамаш Кадар.

Все футболисты занимались с азартом, а каждое эффектное или неудачное действие сопровождалось одобрительными или разочарованными возгласами соответственно.

В Запорожье динамовцы вылетят в пятницу вечером, до этого в планах команды сбор на базе вскоре после полудня. Затем обед, отдых, вечерняя тренировка и выезд в аэропорт.

Поединок «Заря» - «Динамо» состоится в субботу, 25 февраля, в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Начало в 14:00.