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Дарио СРНА: «Дома в Харькове будет полный стадион»

Футболист «Шахтера» поделился ожиданиями от ответного матча с «Сельтой»

  • 23.02.2017 16:50
  • 187 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал грядущий поединок против «Сельты».

- Нам нужно забыть результат первой игры. Теперь мы играем дома в Харькове, где будет полный стадион. Нам нужно быть аккуратными, ведь эта команда создала проблемы «Барселоне» и «Реалу», мы с большим уважением относимся к сопернику. «Сельта» играет персонально с каждым игроком, практически 10 на 10, нет свободных зон. Думаю, что у нас появятся шансы на контратаках.

В первой игре мы имели несколько хороших контратак, но не сумели реализовать, нужно добавить в концентрации. Все футболисты, которые играют в «Шахтере» - это качественные игроки высокого уровня, они заслуживают здесь быть. Считаю, что у тренера есть головная боль при выборе игроков, потому что сейчас есть огромная конкуренция, но на поле могут выходить лишь 11.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    admilka
    online
    admilka, 23.02.2017 16:57
    +2
    Дома вы будете в другом месте, а в Харькове вы - в гостях !
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 23.02.2017 17:01
    +3
    бомж где ляжет там и дом
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    Голум Пу
      Голум Пу, 23.02.2017 17:03
    0
    В УПЛ появился новый клуб Шахтёр ХАРЬКОВ ......
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 23.02.2017 17:04
    +1
    харків обчистіть їх як ряженних і гоніть в їх мордор на їх жахливом бусі. епічно як горить їх автобус по картинці як донбас у вогні
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