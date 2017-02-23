ГЛАДКИЙ: «Приятно, что великий футболист переживает за мою карьеру»

29-летний нападающий «Динамо» Александр Гладкий прокомментировал слова экс-форварда киевского клуба Артема Милевского о себе.

Ранее Милевский раскритиковал игру Гладкого за «Динамо». На что сам Гладкий не без иронии ответил: «Мне очень приятно, что такой великий футболист переживает за мою карьеру». Александр намекнул на то, что сам 32-летний Милевский выступает за российский «Тосно» из ФНЛ.

Также ранее появилась информация, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров отправил Гладкого в дублирующий состав.