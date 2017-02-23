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ГЛАДКИЙ: «Приятно, что великий футболист переживает за мою карьеру»

Форвард «Динамо» ответил на критику Артема Милевского

  • 23.02.2017 16:40
  • 544 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

29-летний нападающий «Динамо» Александр Гладкий прокомментировал слова экс-форварда киевского клуба Артема Милевского о себе.

Ранее Милевский раскритиковал игру Гладкого за «Динамо». На что сам Гладкий не без иронии ответил: «Мне очень приятно, что такой великий футболист переживает за мою карьеру». Александр намекнул на то, что сам 32-летний Милевский выступает за российский «Тосно» из ФНЛ.

Также ранее появилась информация, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров отправил Гладкого в дублирующий состав.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 23.02.2017 16:53
    -2
    Браво .Санек ! Не обращай внимание на киевских алкоголиков ,играющих на россии !
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