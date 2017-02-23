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Николай Павлов в гостях у Sport.ua

Маститый наставник подведет итоги своей почти 30-летней тренерской карьеры

  • 23.02.2017 16:40
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Николай Павлов в гостях у Sport.ua
2 марта гостем Sport.ua станет Николай Павлов, который принял решение завершить свою активную тренерскую работу. С декабря прошлого года Николай Петрович является президентом Всеукраинского объединения тренеров.
 
Напомним, Николай Павлов тренировал «Ильичевец», «Ворсклу», «Сталь» из Алчевска,  «Таврию» и «Днепр», исполнял обязанности главного тренера в киевском «Динамо» и сборной Украины.
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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