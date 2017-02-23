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Луис АДРИАНО: «Я уже настоящий спартаковец»

Бразильский нападающий чувствует себя полноправным членом московской команды

  • 23.02.2017 16:25
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ФК Спартак Москва. Луис Адриано (справа)
© ФК Спартак Москва. Луис Адриано (справа)

Бразильский экс-форвард «Шахтера» и «Милана» Луис Адриано, этой зимой ставший игроком московского «Спартака», признался, что уже успел стать «настоящим спартаковцем».

«Конечно, я ощущаю себя частью команды. У меня действующий контракт со «Спартаком», поэтому я уже настоящий спартаковец, как и все другие члены команды. Я буду делать все, чтобы показать себя с лучшей стороны и помочь команде добиваться результата, как и все другие игроки. Я уже настоящий спартаковец, которого вы совсем скоро увидите в деле», – сказал Адриано в интервью клубному ТВ.

Источник — ФК Спартак Москва

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