Луис АДРИАНО: «Я уже настоящий спартаковец»

Бразильский экс-форвард «Шахтера» и «Милана» Луис Адриано, этой зимой ставший игроком московского «Спартака», признался, что уже успел стать «настоящим спартаковцем».

«Конечно, я ощущаю себя частью команды. У меня действующий контракт со «Спартаком», поэтому я уже настоящий спартаковец, как и все другие члены команды. Я буду делать все, чтобы показать себя с лучшей стороны и помочь команде добиваться результата, как и все другие игроки. Я уже настоящий спартаковец, которого вы совсем скоро увидите в деле», – сказал Адриано в интервью клубному ТВ.