Сергей МОРОЗОВ: «Поле в Харькове может не выдержать второго тайма»

Сергей Морозов рассказал, какой может выйти ответная встреча между «Шахтером» и «Сельтой».

«В ответной встрече «Шахтеру» будет сложнее, — говорит эксперт Сергей Морозов. — «Сельте» явно было обидно проигрывать дома, особенно если учесть, что команда много контролировала мяч. Теперь испанцы попытаются реабилитироваться. В первом матче мы увидели, что функциональное и техническое состояние команд примерно одинаковое, но «Шахтер» хорошо сыграл на контратаках и использовал свой шанс».

«Еще есть такой момент, что поле в Харькове может не выдержать два тайма и станет ближе к концу вязким. Тогда все будет решать физическая готовность футболистов. А в Виго у соперника горняков как раз был спад, команда подсела. Если так случится в Харькове и счет будет в пользу «Шахтера», это упростит задачу».