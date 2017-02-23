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Сергей МОРОЗОВ: «Поле в Харькове может не выдержать второго тайма»

Это упростит задачу «Шахтера» в ответном матче с «Сельтой», считает специалист

  • 23.02.2017 16:11
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  • 1 комментария
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Сергей Морозов рассказал, какой может выйти ответная встреча между «Шахтером» и «Сельтой».

«В ответной встрече «Шахтеру» будет сложнее, — говорит эксперт Сергей Морозов. — «Сельте» явно было обидно проигрывать дома, особенно если учесть, что команда много контролировала мяч. Теперь испанцы попытаются реабилитироваться. В первом матче мы увидели, что функциональное и техническое состояние команд примерно одинаковое, но «Шахтер» хорошо сыграл на контратаках и использовал свой шанс».

«Еще есть такой момент, что поле в Харькове может не выдержать два тайма и станет ближе к концу вязким. Тогда все будет решать физическая готовность футболистов. А в Виго у соперника горняков как раз был спад, команда подсела. Если так случится в Харькове и счет будет в пользу «Шахтера», это упростит задачу».

Источник — Вести

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Комментарии
    Veteran80
      Veteran80, 23.02.2017 16:23
    -3
    А Морозов не путает ОСК "Металлист" с "Олимпийским"?
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