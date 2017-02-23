Олег ЛУЖНЫЙ: «Звали в Ливерпуль, но не смог отказать Лобановскому»

Экс-защитник киевского «Динамо» (1992-1999 годы), лондонского «Арсенала» (1999-2003 годы) и сборной Украины Олег Лужный рассказал, почему в свое время не перешел в «Ливерпуль».

– Потом в клуб вернулся Лобановский (в январе 1997 года – прим. Sport.ua). Был особенный разговор с глазу на глаз?

– Его приход совпал со временем, когда меня приглашали в «Ливерпуль». Зимние сборы. Лобановский предлагает: «Поехали с нами. Подготовишься, а потом поедешь». Я отправился с «Динамо» на двухнедельные сборы. Звонят из «Ливерпуля»: «Ты где?» Лобановский советует: «Подожди. Я вижу, ты еще не готов». Через два дня Валерий Васильевич приглашает к себе. «Понимаешь, – говорит мне. – Я только пришел в команду, еще толком не знаю игроков. Ты мне должен помочь». Я не смог отказать. Если бы Лобановский не знал, чем я дышу, то такого бы не предлагал. Как нормальный человек, я испытывал к нему благодарность за то, что он когда-то пригласил в «Динамо» и сделал из меня футболиста.