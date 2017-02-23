Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ЛУЖНЫЙ: «Звали в Ливерпуль, но не смог отказать Лобановскому»

Бывший защитник «Динамо» мог перебраться в Англию еще в 1997-м году

  • 23.02.2017 15:56
  • 694 просмотров
  • 4 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Лужный
© dynamo.kiev.ua. Олег Лужный

Экс-защитник киевского «Динамо» (1992-1999 годы), лондонского «Арсенала» (1999-2003 годы) и сборной Украины Олег Лужный рассказал, почему в свое время не перешел в «Ливерпуль».

– Потом в клуб вернулся Лобановский (в январе 1997 года – прим. Sport.ua). Был особенный разговор с глазу на глаз?
– Его приход совпал со временем, когда меня приглашали в «Ливерпуль». Зимние сборы. Лобановский предлагает: «Поехали с нами. Подготовишься, а потом поедешь». Я отправился с «Динамо» на двухнедельные сборы. Звонят из «Ливерпуля»: «Ты где?» Лобановский советует: «Подожди. Я вижу, ты еще не готов». Через два дня Валерий Васильевич приглашает к себе. «Понимаешь, – говорит мне. – Я только пришел в команду, еще толком не знаю игроков. Ты мне должен помочь». Я не смог отказать. Если бы Лобановский не знал, чем я дышу, то такого бы не предлагал. Как нормальный человек, я испытывал к нему благодарность за то, что он когда-то пригласил в «Динамо» и сделал из меня футболиста.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    acfred
    acfred, 23.02.2017 16:14
    +4
    да так как Лужный на правом фланге давно никто не играет !
    Ссылка
    ram-le
    ram-le, 23.02.2017 16:25
    -1
    Да, развел его Васильич... Не здорово поступил. Хотя он всегда думал только о своей работе и своём реноме...
    Ссылка
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 23.02.2017 16:28
    -2
    Значит, Лобановский хитрым лисом был. Изначально зная, что все сделает, чтобы не отпустить игрока после сборов, зашел издалёка, на сборы поехать предложил для начала, а потом провел тот разговор, который и был в его плане с самого начала. Команде и тренеру выгода большая, а игрок потерял несколько лет больших возможностей.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 23.02.2017 17:00
    +1
    Одинокий волк, 23.02.2017 16:28
    Значит, Лобановский хитрым лисом был. Изначально зная, что все сделает, чтобы не отпустить игрока после сборов, зашел издалёка, на сборы поехать предложил для начала, а потом провел тот разговор, который и был в его плане с самого начала. Команде и тренеру выгода большая, а игрок потерял несколько лет больших возможностей.
    играл в полуфинале ЛЧ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.