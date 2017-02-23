Без левых пассажиров

Прежде всего, хочу уточнить: мы беседуем здесь обо всех матчах первого раунда плей-офф, а не только о прошедших на этой неделе. Для начала напомню Вам их результаты. После названия клуба в скобках указана его позиция в рейтинге УЕФА.

«Реал» (1) - «Наполи» (16) - 3:1

«Бавария» (2) - «Арсенал» (11) - 5:1

ПСЖ (6) – «Барселона» (3) - 4:0

«Байер» (15) - «Атлетико» (4) - 2:4

«Порту» (13) - «Ювентус» (5) - 0:2

«Бенфика»(9) - «Боруссия» (7) - 1:0

«Севилья» (8) - «Лестер» (62) - 2:1

«Манчестер Сити» (12) - «Монако» (34) - 5:3

Как видим, лишь две команды из шестнадцати сильнейших в Лиге чемпионов не входят в это же число в рейтинге. Вместо «Челси» и «Шальке» имеем тут «Монако» и «Лестер». Но эти замены в лице лидера чемпионата Франции и чемпиона Англии каши здесь, думается, не испортят.

Среди нас есть любители поворчать на тему элитности плей-офф ЛЧ. Безобразие, мол: сплошь засилье представителей топ-чемпионатов, а простых смертных сюда допускают раз в день по чайной ложке.

Во-первых, это изначально элитный турнир. Во-вторых, «бедные родственники» отсеиваются сами собой путем естественного отбора. В-третьих, а зачем они здесь вообще нужны? Чтобы чередовать избиение младенцев с парковками автобусов? Или на предмет национальной гордости: здесь был Вася!

В турнире для сильнейших клубов Европы должны играть сильнейшие ее клубы. Слава Богу, хоть сюда не добралась пресловутая популяризация под руку с ее супругом популизмом. Финалы можно играть и на задворках, пускай их. Но в решающих раундах, где начинается самое интересное, должны участвовать те, кто в состоянии этот интерес обеспечить.

Словом, я был весьма удовлетворен тем, что состав участников плей-офф ограничился представителями шести ведущих национальных чемпионатов Европы. Формально шестой является Россия, но с Португалией не сравнивал бы ее уже по определению. Почему? Да хотя бы по тому, что с тех пор, как плей-офф начинается 1/8 финала, португальские клубы попадали в эту стадию 14 раз, тогда как российские – 6.

Любопытно, что в нынешнем сезоне, впервые за все это время, в шестнадцать лучших попали исключительно клубы упомянутой Большой шестерки. Испанию представляют 4 команды, Англию и Германию – по 3, Италию, Португалию и Францию – по 2. Тем интереснее ожидался футбол.

Должен Вам сказать, что для меня официальные международные турниры всегда были и будут приоритетнее национальных. Какого бы уровня крутизны последние не достигали. А потому Лигу чемпионов смотрю не в паузах между АПЛ, Бундеслигой и Ла Лигой, а как самодостаточный клубный турнир Европы номер один.

Есть вопросы к его формату, но значение его от этого не уменьшается. И потому я не только отсмотрел все восемь матчей от свистка до свистка, но и делал это на свежую голову, с незамыленным остальным футболом глазом. И шо имею Вам сказать?

Зрелищность. Напомню, что моей единицей измерения смотрибельности игры является голевой момент. Каковым должно считать прямую и непосредственную угрозу воротам, завершившуюся действием. Иногда, в порядке исключения, считаем несостоявшийся удар из выгоднейшего положения.

В этом смысле, могу отрапортовать о том, что просмотрел увлекательный 8-серийный сериал на одном дыхании. Возможно, немного смазана была его концовка в Порту. Но это только в сравнении с остальными сериями. А так 7 голевых возможностей «Ювентуса» смотрятся вполне себе прилично.

Во всех остальных матчах без исключения зафиксировал высокий уровень зрелищности – не менее 9 голевых моментов за игру (один момент за 10 минут – давно подмеченная норма).

Наиболее смотрибельным назову поединок в Мюнхене – 15 моментов. Вторым будет Манчестер – 13, третьим – Леверкузен с 12 голевыми шансами. Неудивительно, что в этих же трех матчах было забито наибольшее количество мячей. Причем в Манчестере, где их побывало в сетке ворот аж 8, потрясающую реализацию продемонстрировали хозяева поля: 5 голов из 7 возможных!

Отмечу также чрезвычайно высокую для данного этапа среднюю результативность – 4,25 гола за игру. Словом, праздник Игры удался!

Интрига. По-настоящему интригующими получились 4 матча из 8 – половина. Много это или мало – судите сами.

Самой интригующей назову игру в Леверкузене, где вопрос о победителе был снят лишь на 86-й минуте, когда Торрес забил четвертый гол «Атлетико».

В Лиссабоне «Боруссия» могла уйти от поражения еще на 84-й минуте, когда Эдерсон отбил удар Пулишича с рикошетом.

В Манчестере победитель матча фактически определился на 77-й минуте, когда Стоунз забил четвертый мяч «Сити». А пять минут спустя Сане добил «Монако».

И, наконец, в Порту «Ювентус» пересилил хозяев поля на 72-й минуте, когда Пьянич открыл счет.

Наименее интригующей была игра в Париже. По большому счету, кто выиграет, стало ясно еще до перерыва, когда на 40-й минуте Дракслер забил второй гол ПСЖ. В оставшееся время матча единственный реально голевой момент у «Барселоны» был уже при счете 4:0.

Отмечу также бескомпромиссность первого раунда 1/8 финала – ни одной ничьей в восьми матчах. Опять же, с оглядкой на уровень стадии соревнований.

Логика. Кто не любит искать логику в футболе, может смело пропустить этот раздел. Ее порой действительно бывает сложно здесь отыскать, но это не означает, что она регулярно тут отсутствует напрочь. В частности, я сочту закономерным счет в четырех из восьми обозреваемых матчей.

Напомню, и здесь все решают голевые моменты. Работает универсальное правило элементарной логики: три случая – закономерность. И оно действительно работает, что многократно подтверждено моим личным опытом зрителя.

Самый закономерный счет был зафиксирован в Порту, где «Ювентус», таким образом, «наиграл» на два «сухих» мяча.

В Мюнхене, если быть точным, оптимальным был бы счет 4:1 в пользу «Баварии». Но, согласитесь, это не столь принципиально.

В Мадриде, в пересчете на пропорцию к голевым эпизодам, «Реал» немного не дотягивает до третьего гола. Но таки-немного.

В известной мере, также можно считать логичным счет в Леверкузене, где и «Атлетико», и «Байер» реализовали ровно половину своих голевых возможностей.

Абсолютно нелогичный результат мы получили в Лиссабоне, где «Боруссия» однозначно «наиграла» на крупную победу, а «Бенфика» использовала свой единственный шанс и в итоге одержала победу.

«Манчестер Сити» создал всего на один голевой момент больше, чем «Монако». Оттого не могу назвать закономерной его победу, да еще в два мяча.

В оставшихся же двух случаях цифры и факты говорят нам о том, что результат матча закономерен, но оптимальный для него был бы другой счет. И тогда «Севилья» выиграла бы с более крупным счетом, а ПСЖ – с менее крупным.

Никаких клубных предпочтений – сугубо скрупулезный подсчет моментов. А уж если мы с кем-нибудь из вас расходимся в их трактовке, тогда извините, мсье, но это мой сон.

Судейство. В целом, оно вполне соответствовало уровню поединков.

Были, конечно, отдельные шероховатости. К примеру, можно подискутировать на тему: пенальти или все-таки штрафной удар должен был назначать шотландец Коллам на 59-й минуте матча «Байер» - «Атлетико». Если это ошибка, то результативная, хоть на исходе встречи и не сказавшаяся.

В остальном, в серьезном влиянии на ход или результат матча арбитры замечены не были.

Лучше всех, по мнению моего «штатного» эксперта из-за рубежа, отсудил испанец Лаос (МС – «Монако»). Хуже всех – итальянец Риццоли («Бенфика» - «Боруссия»). Любопытно, что первый отработал в самой результативной игре, тогда как второй – наоборот.

Везение. Самой фартовой командой смело можно считать «Байер». Уже на 12-й минуте его игрок Венделл срезал мяч в перекладину собственных ворот. На 50-й, при счете 1:2, удар Гамейро пришелся в крестовину. А на 68-й, при 1:3, случился курьез: вратарь и защитник «Атлетико» соорудили автогол на двоих. Впрочем, остаться с таким счастьем на свободе «Байеру» не удалось: больше голов в матче не было.

Но, если леверкузенцам это не особенно поможет при домашнем поражении в два мяча, то «Лестер» может извлечь дивиденды из покровительства Фортуны. Ведь он-то проиграл минимально и на выезде. А стойка его ворот, в которую попал на 50-й минуте Витоло (при 0:1), и перекладина, в которую на 88-й угодил Рами (при 1:2) помогали «андердогу» на совесть.

Полностью обошлись без вмешательства «потусторонних сил» лишь два матча: «Бенфика» - «Боруссия» и МС – «Монако».

Личности. Самой яркой личностью всего раунда назову Роббена («Бавария») – пять участий в голевых моментах, включая два гола.

Вторым будет Агуэро (МС) – четыре участия в моментах, включая три гола.

В пятерку войдут также Фалькао («Монако»), Гамейро («Атлетико») и Левандовски («Бавария») – по четыре участия, включая два гола.

Отдельно отмечу Алькантару («Бавария») – три участия в голевых моментах, и в каждом из них был забит гол.

Здесь везде речь идет не о голах, забитых игроком, а о голах, в которых он принимал участие.

Напомню: мы определяем не самого полезного, и не героя матча, а самую яркую личность – игрока, чаще всех засветившегося крупным планом в ключевых эпизодах игры.

Среди вратарей выделю Эдерсона («Бенфика») с его пятью сэйвами. К тому же, он остался «сухим». В отличие от Шмайхеля («Лестер»), у которого четыре сэйва и два пропущенных мяча.

Голы. Ну, здесь, как всегда, все исключительно субъективно. На вкус и цвет автора.

А ему больше всего понравился второй гол Фалькао («Монако»). Далее следуют:

2). Первый гол Роббена («Бавария»).

3). Гол Сауля («Атлетико»).

4). Гол Инсинье («Наполи»).

5). Гол Каземиро («Реал»).

В семерку лучших также включил бы оба гола Ди Марии (ПСЖ).

Как Вам такой вариант? Не помните, не видели? Хороший повод лишний раз получить эстетическое удовольствие от футбольных шедевров – ищите и обрящете.

Симпатии и антипатии. Не путать с клубными предпочтениями – их здесь действительно нет. Приз зрительских симпатий безоговорочно отдал бы «Баварии» за дюжину голевых моментов.

Меньше всех понравился «Порту». Ясно, что две трети матча пришлось играть в меньшинстве. Но моя Жанна и при жизни темпераментом не отличалась. А уникальный жалкий полумомент за полтора часа – я смотрел игру не за этим.

Теперь о шансах. ПСЖ, «Бавария», «Атлетико» и «Ювентус» уже в четвертьфинале. Скорее всего, там же следует ожидать и «Реал». Хотя теоретически у «Наполи» те же шансы, что и у «Монако» против «Ман Сити». Отчего-то уверен в том, что «Боруссия» справится с «Бенфикой». И лично для меня самой интригующей парой остаются «Лестер» и «Севилья».

Вообще же интриги нам в ответных матчах отведено негусто. Но тут дело скорее в самой природе нокаут-системы плей-офф. Стоит команде провести одну неудачную игру, или ее сопернику поймать кураж – и второй матч фактически превращается в формальность. Так что, по-хорошему, в следующий раз, нам имеет смысл говорить лишь о половине игр 1/8 финала.

Всегда был убежден в том, что сильные мира сего должны определять лучших по круговой системе. Но это уже совсем другая история…

А мы в заключение, ради интереса, составим условную табличку соревнования стран, которые представляют в ЛЧ клубы.