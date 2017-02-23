Богуш самостоятельно тренируется в Киеве

Экс-голкипер «Ворсклы» Станислав Богуш сообщил, что пока самостоятельно поддерживает форму в Киеве.
«Сейчас нахожусь в Киеве. Тренируюсь индивидуально», – сказал Богуш.
Напомним, голкипер с лета находится без команды. Он проходил зимние сборы со «Звездой», но не подписал контракт с кропивницким клубом.
Источник — Футбол 24
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