Богуш самостоятельно тренируется в Киеве

значить как референдум так вы на законы ссылаетесь, а что тогда на майдане было ? Я одно и тоже у...

Зато скрепным свиносабакам есть отличный повод хряпнуть боярышника и закусить блинком с лопаты.

по методичке нужно еще писать нэзалэжни, нас это очень задевает

святкувати в один день з орками,що вбивають на нашiй землi наших захисникiв,"це вже бля во...

на що він наривається і чого очикує? ненависть з боку УКРАЇНИ? він що *мазахист*?