Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ситуация с желтой карточкой будет для меня уроком»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о продлении своей дисквалификации в Лиге Европе.
«Неприятная ситуация. Это будет для меня уроком, потому что прежде всего касается меня. Самое плохое — когда ты не готовишься к первым матчам после сборов.
На сборах, если футболисты пропускают первые матчи, они никогда не наигрываются в составе и имеют меньше игровой практики. Это приводит к тому, что потом приходится посреди сезона набирать форму. Так случилось и со мной.
Буду теперь ждать, когда мне предоставят шанс выйти на поле», — сказал Степаненко в интервью телеканалу «Футбол 1».
Источник — ТК Футбол
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что осознал?Так делают все,а карают только украинцев
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