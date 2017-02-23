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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ситуация с желтой карточкой будет для меня уроком»

Хавбек «Шахтера» пообещал сделать выводы

  • 23.02.2017 14:17
  • 920 просмотров
  • 4 комментария
Метки
shakhtar.com. Тарас Степаненко
© shakhtar.com. Тарас Степаненко
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о продлении своей дисквалификации в Лиге Европе.
 
«Неприятная ситуация. Это будет для меня уроком, потому что прежде всего касается меня. Самое плохое — когда ты не готовишься к первым матчам после сборов.
 
На сборах, если футболисты пропускают первые матчи, они никогда не наигрываются в составе и имеют меньше игровой практики. Это приводит к тому, что потом приходится посреди сезона набирать форму. Так случилось и со мной.
 
Буду теперь ждать, когда мне предоставят шанс выйти на поле», — сказал Степаненко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 23.02.2017 14:28
    +4
    Не парся! Головне, щоб ти в цьогорічному фіналі ЛЄ зіграв!
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    leejohn
    leejohn, 23.02.2017 14:56
    -2
    главное, что осознал!
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    rokkino
    rokkino, 23.02.2017 15:08
    +1
    leejohn, 23.02.2017 14:56
    главное, что осознал!
    что осознал?Так делают все,а карают только украинцев
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    serge123421254
    serge123421254, 23.02.2017 15:16
    -1
    rokkino, 23.02.2017 15:08

    что осознал?Так делают все,а карают только украинцев
    Маур уже украинец, дефективный? И тут распинался, что вы не украинцы, а бамбассы.
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