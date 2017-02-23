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Началась продажа билетов на матч Динамо – Олимпик

Стоимость билетов от 35 до 400 гривен

  • 23.02.2017 14:08
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Началась продажа билетов на матч Динамо – Олимпик

Тикеты на первую домашнюю игру «Динамо» в весенней части сезона можно купить в касах на НСК «Олимпийский» и на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стоимость билетов от 35-ти до 400 гривен.

Матч «Динамо» - «Олимпик» состоится в суботу, 4 марта на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17.00. 

Источник — ФК Динамо Киев

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