Началась продажа билетов на матч Динамо – Олимпик

Тикеты на первую домашнюю игру «Динамо» в весенней части сезона можно купить в касах на НСК «Олимпийский» и на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стоимость билетов от 35-ти до 400 гривен.
Матч «Динамо» - «Олимпик» состоится в суботу, 4 марта на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17.00.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.