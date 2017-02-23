Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я соскучился по хорошим футболистам»

Наставник «Волыни» - о работе с игроками луцкого клуба

  • 23.02.2017 13:42
  • 177 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcvolyn.net. Виталий Кварцяный
© fcvolyn.net. Виталий Кварцяный

Главный тренер луцкого клуба рассказал о том, с какими футболистами ему приходится работать.

«Немножко сложно, потому что им пока не хватает опыта, стабильного мастерства. Борьбы, атлетичности, неуступчивости пока не происходит. Но они очень стараются, хотя на фоне усталости не все получается.

Но есть несколько футболистов, которые уже умеют себя аккуратно сохранять и недорабатывать. Я знаю, сезон начнется, и они будут играть более ответственно. А то иногда сумбура много.

Потенциал состоит из трех-четырех перспективных игроков. Ну и опытный Диденко, когда в форме, все-таки неплохой футболист. Я соскучился по хорошим футболистам, по стабильности и по нормальной оценке футбола в Украине.

С одной стороны, мне интересно, чем это все закончится. С другой, настораживает, что футбол – важное явление в любой стране, а у нас к нему относятся второстепенно», – сказал Кварцяный.

 

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 23.02.2017 13:54
    0
    а ми сумуємо за хорошим футболом у виконанні Волині !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.