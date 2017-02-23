Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я соскучился по хорошим футболистам»

Главный тренер луцкого клуба рассказал о том, с какими футболистами ему приходится работать.

«Немножко сложно, потому что им пока не хватает опыта, стабильного мастерства. Борьбы, атлетичности, неуступчивости пока не происходит. Но они очень стараются, хотя на фоне усталости не все получается.

Но есть несколько футболистов, которые уже умеют себя аккуратно сохранять и недорабатывать. Я знаю, сезон начнется, и они будут играть более ответственно. А то иногда сумбура много.

Потенциал состоит из трех-четырех перспективных игроков. Ну и опытный Диденко, когда в форме, все-таки неплохой футболист. Я соскучился по хорошим футболистам, по стабильности и по нормальной оценке футбола в Украине.

С одной стороны, мне интересно, чем это все закончится. С другой, настораживает, что футбол – важное явление в любой стране, а у нас к нему относятся второстепенно», – сказал Кварцяный.