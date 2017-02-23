Не выстояли... Шахтер проигрывает в овертайме и покидает Лигу Европы

В четверг вечером к харьковскому стадиону «Металлист» было приковано внимание всей футбольной Украины. Заполненные трибуны, ажиотаж среди представителей СМИ, самые различные ВИПы футбольные и не только посчитали своим долгом отметиться посещением футбола. В общем, праздник. Дело оставалось за одним – чтобы «Шахтер» сделал его полноценным, добившись положительного результата. Какого именно, в данном случае не имело значения – лишь бы он позволил пройти в 1/8 финала, и мы не остались бы за бортом еврокубковых баталий, которые пойдут уже стремительно накатывающейся весной.

«Шахтер» и задал тон матчу. На второй минуте у горняков прошла быстрая атака правым флангом, продолжилась она передачей в центр на Фреда, который переадресовал мяч чуть влево под удар Тайсону – кожаный снаряд полетел намного выше ворот. «Сельта» в долгу не осталась, и ответила достойно. Сначала навесом от угловой отметки, а затем опасным обводящим ударом Аспаса, после которого мяч пролетел невдалеке от крестовины. Вызов, брошенный «Шахтером», «Сельтой» был принят!

А вскоре был убойный момент Коваленко. Тайсон справа прострелил во вратарскую, Альварес, прерывая передачу, мяч не зафиксировал, и он отскочил к Коваленко – тому нужно было только не попасть во вратаря, но наш главный молодой талант отправил мяч в выставленную руку голкипера «Сельты». Это был момент реально голевой.

Накануне матча наставник испанцев Эдуардо Бериццо обещал, что его подопечные постараются сыграть так, чтобы соперник не имел превосходства в контроле мяча. И, надо признать, что в некоторые отрезки игры гости с этой задачей справлялись. Активно использовали прессинг, порой и сами очень аккуратно и технично работали с мячом, отобрать который было очень сложно. Особенно непросто «горнякам» пришлось в середине тайма, когда были проблемы с выходом со своей половины поля и быстрым переходом в атаку. Как раз прессинг со стороны Гвидетти вынудил Ракицкого потерять мяч, и у ворот «Шахтера» на 25-й минуте возник опасный момент. И только быстрый возврат партнеров Ракицкого назад не позволил довести эту угрозу воротам до удара.

Еще через три минуты Пятов впервые в матче по-настоящему вступил в игру. И вновь гости очень быстро доставили мяч к нашей штрафной, и Аспас зряче низом пробивал по воротам из центральный зоны – голкипер «Шахтера» блеснул в этом эпизоде, в броске переведя мяч на угловой. Такой угрозы воротам «горняков» за первые 30 минут игры еще не было.

Тактика, озвученная Бериццо, продолжала работать, и «Шахтер» с каждой атакой гостей все больше прижимался к своей штрафной. Прижиматься-то прижимался, но разжимался не так часто, как нам бы хотелось. Если и получалось, то соперник не гнушался и тактики мелкого фола, срывая выпады «Шахтера» на приличной дистанции от ворот Альвареса. И все же на 38-й минуте удалось прорезать оборону, Тайсон получил мяч в районе 11-тиметровой отметки, успел трижды его подбросить, а затем уже пробить под перекладину. Но как раз туда, где находился Альварес, который перевел мяч на угловой. Через пару минут слева прошла еще одна атака, Фред мог стать героем эпизода, но пробил в падении через себя крайне неудачно.

Но и «Сельта» была чертовски хороша! Разве не так? Стеночка Аспаса и Гвидетти была разыграна по высшему разряду, таким был и удар Аспаса, но Пятов очень верно выбрал позицию и в падении добрался до мяча, летевшего в самый угол ворот. 45 минут первого тайма пролетели на одном дыхании, но нули табло остались неизменными.

Первые минуты второго тайма были стратегически важными, каждая из сторон пыталась диктовать сопернику свои условия, но силы были равны. Что-то получалось у наших футболистов, что-то у испанцев, но этого было ни с одной стороны недостаточно, чтобы заставить голкиперов вступить в игру. Пришлось дождаться только 55-й минуты, когда «Шахтеру» удалась проникающая атака, завершающий удар в ней был за Бланко-Лещуком – мяч полетел прямо в Альвареса, закрывавшего ближний угол ворот. Еще через две минуты, наверное, весь стадион схватился за голову! Срна в штрафной, выпрыгнув «рыбкой», головой сделал передачу на Бланко-Лещука, тот головой бил с линии вратарской, но какой же сейв сделал Альварес, отбив этот мяч. Фантастика! В следующей атаке мяч-таки оказался в сетке ворот гостей, но Коваленко перед ударом, принимая скидку Бланко-Лещука, находился вне игры.

За подобное расточительство очень часто приходится дорого платить – сколько таких примеров. Едва не ударило это правило и по «Шахтеру». «Горняки» пропустили рывок Аспаса правее центра, тот ворвался в штрафную, на замахе «убрал» защитника, после чего очень сильно пробил по воротам – Пятов успел сложиться и отбить мяч. У гостей прошла атака вторым темпом, еще один удар Аспаса отразил Пятов, а Гвидетти с линии вратарской не смог головой пробить по воротам по взлетевшему над штрафной мячу.

Первым попытался повлиять на игру Бериццо, выпустив вместо Ронкальи Хосабеда. Через 10 минут последовал встречный ход со стороны Фонсеки, и Степаненко заменил Коваленко. В штрафной «Шахтера» началась самая настоящая «запара», когда сил не хватало, а возможности не было даже на то, чтобы выбить мяч к центральной линии. Ближе к 80-й минуте «Шахтер» буквально зажали в штрафной, и усилия, чтобы сдерживать соперника, граничили с героизмом. 21:1 – таким порой было соотношение футболистов на каждой из половин поля.

Весь свой резерв замен Бериццо выбрал на 83-й минуте, когда выпустил Джузеппе Росси, тот, едва появившись на поле, рванул по центру в центральную зону, и его удар успел «зачехлить» Срна.

В заключительные минуты основного времени всем тем, кто еще не достал валидол, самое было время делать это. На 89-й минуте гости получили право на штрафной приблизительно метрах в 30-ти до ворот, но разыграли его на радость болельщикам бездарно.





Ну, а вскоре был эпизод, по которому можно спорить бесконечно. Но делать это будем после игры. А по факту – на 90-й минуте Гвидетти ворвался в штрафную, сблизившись с Пятовым, рухнул на газон, а арбитр указал на «точку». Пенальти четко реализовал Аспас, но об овертайме еще говорить не приходилось, поскольку оставалось играть три компенсированные минуты. Они были нервными, но овертайму – быть!

У кого осталось больше сил – вот в чем вопрос! Силы порой для рывка находили то одни, то другие, но в целом, на запредельные скорости сил у соперников уже не было. Даже «железный» Срна со штрафного на 97-й минуте не смог должным образом поднять мяч, чтобы обострить ситуацию в штрафной. На 103-й минуте «Шахтер» разжался в контратаку, но силы были потрачены зря, поскольку арбитры зафиксировали игру рукой в тот момент, когда Бернард останавливал мяч.





00:18 по Киеву. Это время начала второго экстра-тайма, и развязка этого эпохального противостояния уже была близка. Как оказалось, наступила она на 109-й минуте игры. Угловой «Сельты», и Кабрал из пределов вратарской головой подрезал мяч в ворота. 0:2, и за какие-то 11 минут «Шахтеру» нужно было забивать дважды. По игре – это было из области фантастики. Выход Борячука выглядел, как жест отчаяния со стороны Фонсеки – игра уже была проиграна.

«Шахтер» покидает Лигу Европы, которая на стадии группового этапа принесла массу положительных эмоций, но в плей-офф так очень быстро оборвалась. Обидно, да? Но жизнь, как и футбол, продолжается – в субботу возобновляется чемпионат Украины.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



«Шахтер» – «Сельта» – 0:2 (0:0, 0:1) ОТ