Мирон МАРКЕВИЧ: «С Днепром будет то же, что и с Металлистом»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о периоде работы в «Днепре» и своих отношениях с днепровским клубом.
– Не скажу, что все было на высшем уровне, но ситуация была терпима. Еще перед подписанием контракта я пообщался с игроками. Они сказали, что у них в клубе есть трехмесячная задержка с выплатой заработной платы. Но деньги впоследствии выплачивают. Просто там так было принято. Ну это была не большая проблема.
Беда пришла, когда ее никто не ждал. Мы вышли в финал Лиги Европы, команда на ходу, на слуху во всей Европе. Нам нужно было усилить еще две-три позиции и мы спокойно могли идти в Лигу чемпионов. И здесь это все началось. Ушел Коноплянка, ушел Калинич. Зарплату перестали выплачивать вообще. Тогда я понял, что это конец.
– Можно ли было в то время спасти клуб от краха, продавая лидеров на трансферном рынке?
– Наверное, можно. Но за два года работы в этом клубе я так и не понял их маркетинговой и трансферной политики. Никакой стратегии, никто ни за что не отвечает. Все зависит от желания и решения только одного человека. Я до сих пор так и не понимаю, что это было. Как можно было уничтожить такую команду, как можно было залезть в такие долги, имея на руках огромный человеческий капитал?
Команда действительно была классная, сами футболисты не хотели никуда идти, но ситуация заставила их покинуть «Днепр». Если бы была поставлена нормальная трансферная политика, этой ситуации можно было избежать. Но никто этого не хотел делать. Теперь мне очевидно, что владелец «Днепра» просто хочет утопить эту команду, уничтожить.
– Каким видите дальнейшее развитие событий вокруг «Днепра»?
– Да с ним будет то же, что и с «Металлистом». А какой другой выход, если владельцу футбол не интересен? Что может спасти команду? Только желание президента. Если он погасит все долги, с клуба снимут санкции и можно будет восстанавливать команду. Я сомневаюсь, что другой инвестор захочет брать команду с более чем двадцатимиллионными долгами.
– Как обстоит дело с вашей задолженности по зарплате?
– О, я еще далеко в очереди. Перед мной человек 20, которым задолжали солидные суммы. Поэтому больших иллюзий у меня нет, но сдаваться тоже не буду. Буду бороться за свою зарплату до конца. Тем более, что должен мне деньги далеко не бедный в Украине человек.
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Скоріше б вже нагинали тих песикогавнюків
Циганик и Коломойський це ганьба сучасного футболу
Пенисов, Ахренетов, Дралкин - это Шлак украинского общества!
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