Мирон МАРКЕВИЧ: «С Днепром будет то же, что и с Металлистом»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о периоде работы в «Днепре» и своих отношениях с днепровским клубом.

– Не скажу, что все было на высшем уровне, но ситуация была терпима. Еще перед подписанием контракта я пообщался с игроками. Они сказали, что у них в клубе есть трехмесячная задержка с выплатой заработной платы. Но деньги впоследствии выплачивают. Просто там так было принято. Ну это была не большая проблема.

Беда пришла, когда ее никто не ждал. Мы вышли в финал Лиги Европы, команда на ходу, на слуху во всей Европе. Нам нужно было усилить еще две-три позиции и мы спокойно могли идти в Лигу чемпионов. И здесь это все началось. Ушел Коноплянка, ушел Калинич. Зарплату перестали выплачивать вообще. Тогда я понял, что это конец.

– Можно ли было в то время спасти клуб от краха, продавая лидеров на трансферном рынке?

– Наверное, можно. Но за два года работы в этом клубе я так и не понял их маркетинговой и трансферной политики. Никакой стратегии, никто ни за что не отвечает. Все зависит от желания и решения только одного человека. Я до сих пор так и не понимаю, что это было. Как можно было уничтожить такую ​​команду, как можно было залезть в такие долги, имея на руках огромный человеческий капитал?

Команда действительно была классная, сами футболисты не хотели никуда идти, но ситуация заставила их покинуть «Днепр». Если бы была поставлена ​​нормальная трансферная политика, этой ситуации можно было избежать. Но никто этого не хотел делать. Теперь мне очевидно, что владелец «Днепра» просто хочет утопить эту команду, уничтожить.

– Каким видите дальнейшее развитие событий вокруг «Днепра»?

– Да с ним будет то же, что и с «Металлистом». А какой другой выход, если владельцу футбол не интересен? Что может спасти команду? Только желание президента. Если он погасит все долги, с клуба снимут санкции и можно будет восстанавливать команду. Я сомневаюсь, что другой инвестор захочет брать команду с более чем двадцатимиллионными долгами.

– Как обстоит дело с вашей задолженности по зарплате?

– О, я еще далеко в очереди. Перед мной человек 20, которым задолжали солидные суммы. Поэтому больших иллюзий у меня нет, но сдаваться тоже не буду. Буду бороться за свою зарплату до конца. Тем более, что должен мне деньги далеко не бедный в Украине человек.