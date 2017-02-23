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Официальный сайт Ромы получил престижную награду

Сайт римского клуба признан лучшим в спортивной категории по версии Interactive Media Awards

  • 23.02.2017 12:35
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Официальный сайт Ромы получил престижную награду
Официальный сайт «Ромы» (asroma.com) признан лучшим в спортивной категории по версии Interactive Media Awards. 
 
Премия вручается с 2006 года за выдающиеся достижения в области дизайна и разработки веб-сайтов, которые оцениваются в пяти категориях (100 баллов для каждой).
 
По итогам оценивания официальная страница столичного клуба получила 492 балла, заслужив награду «Лучший в своей категории».

Полное распределение оценок выглядит следующим образом:
Контент 100/100
Дизайн 98/100
Функциональность 100/100
Удобство использования 99/100
Соответствие стандартам 95/100

К слову, лучшее мобильное приложение официального клубного сайта (по версии издания) - у мюнхенской «Баварии».

Источник — Фан-сайт ФК Рома

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