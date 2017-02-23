Официальный сайт Ромы получил престижную награду

Официальный сайт «Ромы» (asroma.com) признан лучшим в спортивной категории по версии Interactive Media Awards.
Премия вручается с 2006 года за выдающиеся достижения в области дизайна и разработки веб-сайтов, которые оцениваются в пяти категориях (100 баллов для каждой).
По итогам оценивания официальная страница столичного клуба получила 492 балла, заслужив награду «Лучший в своей категории».
Полное распределение оценок выглядит следующим образом:
Полное распределение оценок выглядит следующим образом:
Контент 100/100
Дизайн 98/100
Функциональность 100/100
Удобство использования 99/100
Соответствие стандартам 95/100
К слову, лучшее мобильное приложение официального клубного сайта (по версии издания) - у мюнхенской «Баварии».
К слову, лучшее мобильное приложение официального клубного сайта (по версии издания) - у мюнхенской «Баварии».
Источник — Фан-сайт ФК Рома
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