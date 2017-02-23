Официальный сайт Ромы получил престижную награду

Официальный сайт «Ромы» (asroma.com) признан лучшим в спортивной категории по версии Interactive Media Awards.

Премия вручается с 2006 года за выдающиеся достижения в области дизайна и разработки веб-сайтов, которые оцениваются в пяти категориях (100 баллов для каждой).

По итогам оценивания официальная страница столичного клуба получила 492 балла, заслужив награду «Лучший в своей категории».



Полное распределение оценок выглядит следующим образом:

Контент 100/100

Дизайн 98/100

Функциональность 100/100

Удобство использования 99/100

Соответствие стандартам 95/100



К слову, лучшее мобильное приложение официального клубного сайта (по версии издания) - у мюнхенской «Баварии».