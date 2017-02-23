Александр ИВАЩЕНКО: «Краматорск живет обычной жизнью»

Форвард Александр Иващенко перешел в краматорский «Авангард» в начале февраля. Он рассказал о подробностях своего перехода.



- Александр, первый вопрос, как для таких случаев, довольно традиционный: как у тебя прошел процесс адаптации в команде?

- Вы знаете, он прошел абсолютно незаметно. Но мне и не привыкать – возраст и опыт, как ни как, делают свое дело. Я быстро адаптировался. Однако главная в этом заслуга, я считаю атмосферу в команде: она очень доброжелательная. Если же говорить непосредственно о тренировочном процессе, то о требованиях, которые сейчас нам предъявляет наш главный тренер, я знаю не понаслышке, поскольку работал с Александром Александровичем ранее. Поэтому ничего нового я для себя не открыл и был внутренне готов к тому, что будут очень большие нагрузки. С другой стороны, его тоже можно понять, так как на нем лежит ответственность за результат. Добавлю, что как показывают его результаты при таких нагрузках реально в чемпионате можно достигать очень хороших показателей.



- Александр, расскажи широкому кругу футбольной общественности Краматорска, где ты пересекался с Александром Александровичем…

- В криворожском «Кривбассе». Более того, это была новая ступень в моем футбольном развитии. Он очень хотел, чтобы я играл у него в команде и ради этого выкупил мой контракт у киевской «Оболони». Таким образом, именно он дал мне дорогу в премьер-лигу. За что я ему очень благодарен.

- Как возник вариант с «Авангардом»?

- Если честно, то я был приятно удивлен осенним звонком от Александра Александровича: в последнее время я ничего о нем не слышал и не знал, где он находится. Тем не менее, когда он попросил меня помочь ему и команде добиться определенных результатов, я согласился не раздумывая. Другое дело, что тогда меня так и не смогли заявить. Поэтому мы решили перенести данный вопрос на зиму. Я пообещал, что если не будет какого-то суперпредложения, то уже сейчас даю свое согласие на будущий переход в «Авангард».

Когда же подошло время, я с семьей обговорил свой приезд в Краматорск. Да, у меня были другие предложения, но я, зная Александра Александровича – то, что он человек слова и всегда добивается поставленных целей – решил сделать выбор именно в пользу «Авангарда».



- Последним твоим клубом в премьер-лиге был…

- …«Кривбасс». Но потом клуб обанкротился. У меня был тогда очень непростой период, поскольку мои «менеджеры» не смогли нормально договориться с командами одинакового с Кривым Рогом уровня. Так в моей жизни появилась «Оболонь», с которой мы начали вместе подниматься по карьерной лестнице. Потом была «Александрия», которая выходила в премьер-лигу, но я получил травму и выпал на полгода. Со мной же контракт заключен не был. После восстановления была черниговская «Десна», а затем было большое желание уехать за границу. Однако, я остался, поскольку киевская «Оболонь» попросила меня вновь поиграть за них. После окончания контракта, получилась немного странная ситуация, когда мой переход в другой клуб сорвался в последний день закрытия трансферного окна, а тут поступило предложение от моего друга Богдана Шершуна поддержать свою форму, играя за их любительский клуб. Я согласился, но я совершенно был не в курсе, что мне можно было свободно играть за них только до определенного срока. Раньше такого не было, и я продолжал за них выступать и далее. Когда же встал вопрос о переходе в «Авангард», выяснилось, что согласно новым правилам, я этого сделать не могу, поскольку мой первый переход уже состоялся. Так и пришлось мне ждать зимы.

- Твои первые впечатления, когда Александр Александрович произнес «Краматорск»? Насколько понимается, ранее ты никогда же не пересекался с этим городом?

- Да, все верно, не пересекался. Я был немного удивлен, поскольку в Киеве если и упоминался этот город, то только в аспекте военных действий. Говорили, что там даже в настоящее время, чуть ли не война продолжается. На деле же получилось, что СМИ в очередной раз немного преувеличили размах проблемы: Краматорск живет обычной жизнью. Конечно, мой приезд в «Авангард» - это полностью заслуга Александра Александровича, который заверил меня, что в Краматорске все спокойно. Конечно, семья немного переживала, но я Александру Александровичу доверял и доверяю – он, как я уже сказал, человек Слова. Поэтому я дал свое согласие на переход. Я ему благодарен, где бы я ни был – я всегда помню, что именно он дал мне путевку в большой футбол.

Плюс я знаю амбиции Александра Александровича. Я знаю, что он может вывести клуб на более качественный уровень развития. Яркий пример – донецкий «Металлург», криворожский «Кривбасс». Поэтому, когда я принимал решение о приезде в Краматорск, я понимал, что просто так Александр Александрович в клуб не придет. И никогда не будет мириться с тем, чтобы его команда занимала нижние места в турнирной таблице. Он всегда ставит максимальные задачи.