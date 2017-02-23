Все о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет в пятницу, 24 февраля, в Ньоне в 14:30.

Кто сыграет в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА?

«Краснодар», «Манчестер Юнайтед» и «Шальке» решили свою задачу в среду, а еще 13 участников 1/8 финала определятся в четверг.

Когда пройдет жеребьевка?

Церемония жеребьевки начнется в 13:00CET (14:00 по киевскому времени). Трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте УЕФА, а также на телеканалах «Футбол 1» и «Евроспорт 1».

По какому принципу пройдет жеребьевка?

Жеребьевка будет открытой - без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Окончательно процедура будет подтверждена перед жеребьевкой.

Когда пройдут матчи?

Матчи пройдут 9 и 16 марта. Начало - 20:00 и 22:05 по Киеву. Окончательно время начала матчей будет подтверждено после жеребьевки. Команды, которые будут выбраны во время жеребьевки первыми, ответные матчи проведут дома.

Расписание оставшихся матчей и жеребьевок

17 марта: жеребьевка 1/4 финала, Ньон

13 апреля: 1/4 финала, первые матчи

20 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

21 апреля: жеребьевка 1/2 финала, Ньон

4 мая: 1/2 финала, первые матчи

11 мая: 1/2 финала, ответные матчи

24 мая: Финал («Френдс Арена», Сольна)