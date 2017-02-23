Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Все о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы

Процедура начнется в 14:30 в пятницу, 24 февраля

  • 23.02.2017 12:12
  • 431 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sportsfile
© Sportsfile
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет в пятницу, 24 февраля, в Ньоне в 14:30.
 
Кто сыграет в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА?
«Краснодар», «Манчестер Юнайтед» и «Шальке» решили свою задачу в среду, а еще 13 участников 1/8 финала определятся в четверг.
 
Когда пройдет жеребьевка?
Церемония жеребьевки начнется в 13:00CET (14:00 по киевскому времени). Трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте УЕФА, а также на телеканалах «Футбол 1» и «Евроспорт 1».
 
По какому принципу пройдет жеребьевка?
Жеребьевка будет открытой - без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Окончательно процедура будет подтверждена перед жеребьевкой.
 
Когда пройдут матчи?
Матчи пройдут 9 и 16 марта. Начало - 20:00 и 22:05 по Киеву. Окончательно время начала матчей будет подтверждено после жеребьевки. Команды, которые будут выбраны во время жеребьевки первыми, ответные матчи проведут дома.
 
Расписание оставшихся матчей и жеребьевок
17 марта: жеребьевка 1/4 финала, Ньон
13 апреля: 1/4 финала, первые матчи
20 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
21 апреля: жеребьевка 1/2 финала, Ньон
4 мая: 1/2 финала, первые матчи
11 мая: 1/2 финала, ответные матчи
24 мая: Финал («Френдс Арена», Сольна)

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.