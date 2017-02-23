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СМИ: Руни все еще размышляет над уходом из МЮ в феврале

Футболиста продолжают «сватать» в Китай

  • 23.02.2017 11:57
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Readfootball. Уэйн Руни
© Readfootball. Уэйн Руни
Будущее капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни остается предметом интенсивных спекуляций в утренней английской прессе за четверг. Перед матчем Лиги Европы против «Сент-Этьена» главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Руни, лишь заявив, что Уэйн должен сам принять решение.
 
31-летнего Руни продолжают активно сватать в Китай, где трансферное окно открыто до следующего вторника, однако авторитетное издание The Guardian считает «крайне маловероятным» отъезд Уэйна с "Олд Траффорд" в этом месяце.
 
В то же время Daily Mirror придерживается другой точки зрения, утверждая, что еще на прошлой неделе агент капитана сборной Англии Пол Стретфорд улетел в Пекин договариваться с заинтересованными клубами. В лагере Руни сохраняют уверенность, что сделка может состояться до 28 февраля.
 
Если же Стретфорду не удастся договориться с китайскими клубами об условиях, которые бы устроили его клиента, то Уэйн отложит вопрос о своем будущем до конца сезона. Этот вопрос будет столь же актуален и летом, если ситуация с игровым временем Руни в МЮ не изменится в лучшую сторону.

Источник — Fapl.ru

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