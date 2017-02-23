Евгений ШАХОВ: «Коноплянка ничуть не хуже других футболистов Шальке»

Украинский полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов рассказал о противостоянии с «Шальке» и о ситуации вокруг Евгения Коноплянки.

— Евгений, с каким настроением покидаешь второй по значимости клубный турнир в Европе?

— С двояким. Сегодня вроде бы неплохо сыграли, но все решили мелочи в первом матче, поэтому мы и проиграли так крупно — 0:3. Пострадали, по сути, из-за двух стандартов, в остальном ни в чем не уступали немцам, и в ответном поединке это подтвердили. Жаль, конечно, расставаться с Лигой Европы — это отличный турнир. Но ничего не поделаешь, к тому же у нас впереди ответственные матчи в чемпионате и Кубке Греции.

— Для тебя ЛЕ вообще особые соревнования. Не так ли?

— Конечно, в памяти до сих пор остались наши выступления в этом турнире с Днепром. Да и свой первый гол за ПАОК я забил как раз в Лиге Европы — в ворота итальянской Фиорентины. Считаю, что мы неплохо выступили в этом турнире, смогли выйти из группы.

— Украинские болельщики ждали вашего противостояния с Евгением Коноплянкой, но этого не произошло. Тебе хоть удалось с ним повидаться?

— Нет, мы говорили только по телефону, за сутки до игры. Я уже тогда знал, что Женя не попал в заявку. Что могу сказать? Какая-то странная ситуация, мне она вообще непонятна. Да и самому Конопе, думаю, тоже. На мой взгляд, он ничуть не хуже и даже лучше некоторых из тех исполнителей Шальке, которые выходят на поле, но таково решение тренера. Я желаю Евгению Коноплянке удачи и надеюсь, что отношение к нему поменяется уже в ближайшее время.

— Вся эта странная, как ты говоришь, ситуация не выбьет одного из лидеров сборной Украины из колеи накануне важнейшего поединка с хорватами?

— Думаю, нет. Во-первых, по жизни Женя — оптимист, а, во-вторых, у него очень сильный характер.

— В то время как многие наши легионеры испытывают острый дефицит игровой практики, у тебя может возникнуть проблема иного характера. Усталость уже накопилась?

— Даже если она и есть, то это нормально. У нас в команде существует ротация состава, перед первым матчем с Шальке тренер дал мне отдохнуть. Плюс нужно правильно восстанавливаться, питаться и отдыхать — и тогда все будет в норме. Поверь, лучше уж все время играть, чем только тренироваться.