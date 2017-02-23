Юрий ВИРТ: «Шахтер может дойти до финала Лиги Европы»

В сезоне-2000/01 донецкий «Шахтер» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Там «горняки» в компании «Лацио», «Арсенала» и «Спарты» заняли третье место и получили путевку в Кубок УЕФА, где встретилась с «Сельтой». Испанский барьер тогда дончанам пройти не удалось, после нулевой ничьей в Донецке «оранжево-черные» уступили в Виго с минимальным счетом. Сейчас «Шахтер» вновь играет с «Сельтой». Бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт поделился своим мнением об игре Густаво Бланко-Лещука и действиях дончан в ответном противостоянии с испанцами.

- Эксперты говорят, что нынешняя форма «Шахтера» далека от осенней. Сказывается пауза в чемпионате и отсутствие официальных матчей?

- Конечно. Кто бы что ни говорил, а два месяца без официальных игр сказываются. Думаю, надо еще много работать «горнякам», чтобы выйти на осенний уровень. На фоне «Сельты» была заметна разница в физических кондициях и игровом тонусе, все же у испанцев чемпионат в разгаре.

- Результат матча в Виго стал для вас неожиданностью?

- «Горняки» приятно удивили. «Сельта» провела отличный месяц, обыгрывала «Реал», а «Шахтер» был далек от лучших кондиций. Поэтому, наверно, ребята и сыграли на результат. Главное, что «Шахтер» добыл победу, второй матч дома. Тот футбол, который Бланко Лещук сейчас показывает, достоин вызова в сборную.

- Вас удивил столь резвый дебют в «Шахтере» Густаво Бланко-Лещука?

- Аргентинец подтвердил свой высокий уровень. Он забивной нападающий, у него есть голевое чутье. Для форварда это очень важно. Думаю, если он продолжит в том же духе, то станет основным игроком «Шахтера».

- Сейчас много говорят о том, чтобы заиграть его за сборную Украины. Такой игрок усилит национальную команду?

- Однозначно! Дай Бог, чтобы он согласился, чтобы ему сделали документы, и он забивал в «сине-желтой» футболке. Тот футбол, который Бланко Лещук сейчас показывает, достоин вызова в сборную. На данный момент он лучший форвард в Украине, а с учетом того, что в национальной команде есть проблема с форвардами, Густаво помог бы Андрею Шевченко.

- Как сложится матч в Харькове? «Шахтер» отдаст инициативу?

- Не думаю, «Шахтер» всегда играет в свой футбол. Но «горняки» будут отталкиваться от результата. «Сельта» будет прессинговать, что делала в первом матче. Разговаривал с Ракицким, он подчеркивал, что испанцы очень хорошо прессингуют. Главное, не допустить ошибок у своих ворот. Мы понимаем, что «Шахтер» выходит из обороны за счет коротких и средних передач, поэтому важно тут не отрезать себя и не допустить оплошности. А там уже «горняки» будут контратаковать, у них будут свои свободные зоны, что показал матч в Испании. Именно так и забили гол. Думаю, в том же ключе будет проходить матч в Харькове на полном стадионе. Это должно придать сил дончанам, и они доведут начатое до победного конца.

- Как думаете, в плане поддержки переезд «Шахтера» в Харьков – это плюс?

- Время покажет. Хотелось бы, что бы ребята в Харькове проходили не только «Сельту», но и шли по турнирной дистанции до самого конца. Это положительно скажется на всем украинском футболе.

- На что способен нынешний «Шахтер» в Лиге Европы? Эта команда сильнее той, которая была в последнем сезоне при Луческу?

- Почему нет? Думаю, с началом чемпионата «Шахтер» только прибавит, окрепнет и может повторить прошлогодний успех и даже выйти в финал!