Дентиньо пропустит около двух месяцев из-за травмы

Полузащитник «Шахтера» Дентиньо, который получил травму в выездном поединке Лиги Европы против «Сельты» (1:0), пропустит около двух месяцев.
Напомним, бразилец получил болезненный удар в колено и был заменен в перерыве на Виктора Коваленко.
Сегодня донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч с «Сельтой» на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало поединка 22:05.
Источник — ТК Футбол
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