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Дентиньо пропустит около двух месяцев из-за травмы

Повреждение хавбека «Шахтера» в матче с «Сельтой» оказалось серьезным

  • 23.02.2017 11:21
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Полузащитник «Шахтера» Дентиньо, который получил травму в выездном поединке Лиги Европы против «Сельты» (1:0), пропустит около двух месяцев.

Напомним, бразилец получил болезненный удар в колено и был заменен в перерыве на Виктора Коваленко.

Сегодня донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч с «Сельтой» на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало поединка 22:05.

Источник — ТК Футбол

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