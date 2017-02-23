Игроки Слуцка получат по 1500 рублей за победу в чемпионате Беларуси

В новом сезоне в общем объеме жалованья футболистов белорусского «Слуцка» значительную часть будет занимать не ставка, а премиальные. В поиске мотивации их увеличили до 1500 рублей за победу (примерно 21,5 тыс. грн) и 500 — за ничью.

Если команда повторит прошлогодний результат и наберет 30 очков, такая бухгалтерия прибавит к окладу игроков в среднем примерно тысячу долларов в месяц.