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Игроки Слуцка получат по 1500 рублей за победу в чемпионате Беларуси

Белорусский клуб будет по-новому мотивировать футболистов

  • 23.02.2017 10:47
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В новом сезоне в общем объеме жалованья футболистов белорусского «Слуцка» значительную часть будет занимать не ставка, а премиальные. В поиске мотивации их увеличили до 1500 рублей за победу (примерно 21,5 тыс. грн) и 500 — за ничью. 
 
Если команда повторит прошлогодний результат и наберет 30 очков, такая бухгалтерия прибавит к окладу игроков в среднем примерно тысячу долларов в месяц.

Источник — Прессбол

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