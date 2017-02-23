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Бывший форвард Зари Квасов подписал контракт с Динамо Батуми

Трудовое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до конца 2017 года

  • 23.02.2017 10:31
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sportarena.com. Ярослав Квасов
© sportarena.com. Ярослав Квасов

Украинский форвард Ярослав Квасов подписал контракт с «Динамо» (Батуми). Трудовое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до конца 2017 года.

Ранее Квасов выступал за «Зарю», в составе которой провел два поединка в УПЛ. В зимнее межсезонье Квасов покинул луганчан в статусе свободного агента.

После 12 туров чемпионата Грузии «Динамо» (Батуми) занимает второе место в турнирной таблице.

Источник — ФК Динамо Батуми

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