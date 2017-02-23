Бывший форвард Зари Квасов подписал контракт с Динамо Батуми

Приват банк национализировали! А имущество Металлиста не могут отжать у беглого мошенника. Наверн...

ага, вот только заяц и сам уже давно в лубяной не живет, а последние новости про лубяную хатку - ...

вопрос -как он мог арендовать если как писали абсолютно все медиа она под арестом