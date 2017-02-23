Бывший форвард Зари Квасов подписал контракт с Динамо Батуми

Украинский форвард Ярослав Квасов подписал контракт с «Динамо» (Батуми). Трудовое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до конца 2017 года.
Ранее Квасов выступал за «Зарю», в составе которой провел два поединка в УПЛ. В зимнее межсезонье Квасов покинул луганчан в статусе свободного агента.
После 12 туров чемпионата Грузии «Динамо» (Батуми) занимает второе место в турнирной таблице.
Источник — ФК Динамо Батуми
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.