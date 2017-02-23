Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Нужно было наказать Фонсеку, а не Степаненко»

Колишній головний тренер «Шахтаря» Валерій Яремченко розкритикував Пауло Фонсеку за дискваліфікацію Тараса Степаненка.

«Треба фінансово карати Паулу Фонсеку, а не дискваліфіковувати Тараса Степаненка. Не футболіст, а тренер дав вказівку виходити на поле за десять хвилин до фінального свистка. Степаненко не винен. Я його знаю... Він чудовий хлопець. А от до Фонсеки є питання. Я так кажу, бо звик говорити про все чесно.

Давайте будемо чесними. Фонсека навмисно випустив Степаненка на заміну. Усі знали, що в нього було дві жовті картки. І Фонсека знав. То навіщо випускав його на заміну, знаючи, що Тарас під загрозою дискваліфікації?! Ми ж говоримо про чесність. Правда? А якщо Фонсека не знав про наявність двох жовтих карток, то навіщо тримати такого тренера?», - сказал Яремченко.