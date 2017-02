Икер Касильяс установил очередной рекорд

Вратарь «Порту» Икер Касилься во вчерашнем поединке 1/8 Лиги чемпионов против «Ювентуса» установил рекорд. Он принял участие в плей-офф 16-й раз (предыдущие 15 - в качестве голкипера мадридского «Реала». Предыдущий рекорд принадлежал Райану Гиггзу и Раулю, которые участвовали в 15 весенних отрезках турнира.





Iker Casillas will play in the #UCL knockout phase for the 16th season, surpassing Ryan Giggs and Raúl for outright most in the competition.