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Икер Касильяс установил очередной рекорд

Голкипер «Порту» сыграл в плей-офф Лиги чемпионов в 16-м сезоне

  • 23.02.2017 10:27
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Fichajes.com. Икер Касильяс
© Fichajes.com. Икер Касильяс

Вратарь «Порту» Икер Касилься во вчерашнем поединке 1/8 Лиги чемпионов против «Ювентуса» установил рекорд. Он принял участие в плей-офф 16-й раз (предыдущие 15 - в качестве голкипера мадридского «Реала». Предыдущий рекорд принадлежал Райану Гиггзу и Раулю, которые участвовали в 15 весенних отрезках турнира.

 

 

Источник — Sport.ua

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