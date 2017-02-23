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Оболонь-Бровар подписал двух футболистов

Киевский клуб усилился перед второй частью чемпионата

  • 23.02.2017 09:44
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fcbrovar.obolon.ua. Тимур Рустамов
© fcbrovar.obolon.ua. Тимур Рустамов

Контракти з ФК «Оболонь-Бровар» підписали два гравці — Святослав Шаповалов і Тимур Рустамов.

Тимур Рустамов (08.03.1989 р.н.) повернувся в «Оболонь-Бровар», уклавши трудову угоду до кінця поточного чемпіонату. Нагадаємо, що відносно нещодавно футболіст захищав кольори «пивоварів» (сезон 2014/15, перша половина сезону 2015/16), але взимку 2016-го перебрався до Чернівців, де виступав за місцеву «Буковину».

Святослав Шаповалов (24.06.1997 р.н.), захисник. Уклав контракт з ФК «Оболонь-Бровар» до 30-го червня 2018-го року. Виступав за молодіжні команди Дніпровського «Дніпра» та Донецького «Шахтаря». У першій половині сезону 2016/17 захищав кольори ФК «Тернопіль» (11 матчів).

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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