Оболонь-Бровар подписал двух футболистов

Контракти з ФК «Оболонь-Бровар» підписали два гравці — Святослав Шаповалов і Тимур Рустамов.

Тимур Рустамов (08.03.1989 р.н.) повернувся в «Оболонь-Бровар», уклавши трудову угоду до кінця поточного чемпіонату. Нагадаємо, що відносно нещодавно футболіст захищав кольори «пивоварів» (сезон 2014/15, перша половина сезону 2015/16), але взимку 2016-го перебрався до Чернівців, де виступав за місцеву «Буковину».

Святослав Шаповалов (24.06.1997 р.н.), захисник. Уклав контракт з ФК «Оболонь-Бровар» до 30-го червня 2018-го року. Виступав за молодіжні команди Дніпровського «Дніпра» та Донецького «Шахтаря». У першій половині сезону 2016/17 захищав кольори ФК «Тернопіль» (11 матчів).