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Клаудио РАНЬЕРИ: «В матче с Севильей главной задачей было забить гол»

Наставник «Лестера» рассказал о первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 23.02.2017 09:32
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it.eurosport.com. Клаудио Раньери
© it.eurosport.com. Клаудио Раньери

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

«Понимали, что соперник лучше нас. «Севилья» отлично владеет мячом. Нам приходилось терпеть. Соперник продемонстрировал свой уровень, но мы играли сердцем. Мы демонстрировали веру в себя, поэтому я удовлетворен.

Если бы мы спокойнее действовали при контратаках, то забили бы больше голов. Для нас было важно забить, теперь в этом противостоянии возможен любой результат.

Шмейхель и другие парни провели хороший матч. Каспер отразил пенальти и оказывал поддержку всей нашей защите.

Для нас важно продолжать показывать нашу игру и наш футбол», – сказал Раньери.

Источник — BBC

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