Клаудио РАНЬЕРИ: «В матче с Севильей главной задачей было забить гол»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).
«Понимали, что соперник лучше нас. «Севилья» отлично владеет мячом. Нам приходилось терпеть. Соперник продемонстрировал свой уровень, но мы играли сердцем. Мы демонстрировали веру в себя, поэтому я удовлетворен.
Если бы мы спокойнее действовали при контратаках, то забили бы больше голов. Для нас было важно забить, теперь в этом противостоянии возможен любой результат.
Шмейхель и другие парни провели хороший матч. Каспер отразил пенальти и оказывал поддержку всей нашей защите.
Для нас важно продолжать показывать нашу игру и наш футбол», – сказал Раньери.
Источник — BBC
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