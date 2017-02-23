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Икер КАСИЛЬЯС: «Буффон сказал, что удаление облегчило жизнь Ювентусу»

Голкипер «Порту» — о поражении «Ювентусу» в матче 1/8 финала ЛЧ

  • 23.02.2017 07:27
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asia.eurosport.com. Икер Касильяс
© asia.eurosport.com. Икер Касильяс

Вратарь «Порту» Икер Касильяс поделился впечатлениями от матча 1/8 Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2).

«Буффон сказал мне, что удаление облегчило жизнь «Ювентусу». Мы пытались добиться нужного результата, но те две минуты все изменили. В другой ситуации мы могли на равных бороться с «Ювентусом».

Если во втором матче они заработают раннее удаление, это будет нам на руку. В любом случае мы должны упорно работать и продолжать верить в себя. Будет трудно, но мы отдадим все силы в Турине», — сказал Касильяс.

Источник — Mediasetpremium

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