Икер КАСИЛЬЯС: «Буффон сказал, что удаление облегчило жизнь Ювентусу»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс поделился впечатлениями от матча 1/8 Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2).
«Буффон сказал мне, что удаление облегчило жизнь «Ювентусу». Мы пытались добиться нужного результата, но те две минуты все изменили. В другой ситуации мы могли на равных бороться с «Ювентусом».
Если во втором матче они заработают раннее удаление, это будет нам на руку. В любом случае мы должны упорно работать и продолжать верить в себя. Будет трудно, но мы отдадим все силы в Турине», — сказал Касильяс.
Источник — Mediasetpremium
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