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Порту
0:2
Ювентус
22.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Порту — Ювентус — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус»

  • 23.02.2017 00:28
  • 275 просмотров
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Метки
AFP. «Порту» — «Ювентус»
© AFP. «Порту» — «Ювентус»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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