Тут дело не то как он играет, а то откуда он перешел!!! Зря его вообще подписывали!!! Неужели был...

странно если Джошуа согласился бы биться с дебютантом на профи-ринге

смотрел бой в прямом эфире-тот случай когда дутые проспекты не могут пройти первого мало-мальског...

Спасибо Краснодару и отдельно Федору Смолову за ставочку х2

какая нафик база? Она же под арестом! Как можно арендовать арестованное имущество? Спорт.юа! Вы б...

курченко угробил металл, а ему еще деньги платить будут...