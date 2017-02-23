Визначилися фіналісти Зимового чемпіонату України серед жіночих команд

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Краснодар выбивает Фенербахче из Лиги Европы 00:18 — mafiozi250 Спасибо Краснодару и отдельно Федору Смолову за ставочку х2 23:44 — Rustam OldBoy а коли турки останній раз виходили в весну у єврокубках? Турків із їх ставкою на збитих льотчикі...

Шахтер арендовал базу Металлиста 00:08 — solova63 какая нафик база? Она же под арестом! Как можно арендовать арестованное имущество? Спорт.юа! Вы б... 00:00 — jetcrow курченко угробил металл, а ему еще деньги платить будут... 23:51 — Bandera.Lviv цікаво, яка орендна плата...формальна, чи реальна...

Шахтер в Харькове: ажиотажа нет, но билеты раскупили 23:56 — Bandera.Lviv цікаво скільки безкоштовно роздали лугандонівським шахтарям, до речі у Львові вартість була вищою...