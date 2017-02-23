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Визначилися фіналісти Зимового чемпіонату України серед жіночих команд

Фінальна пара виглядає так «Житлобуд-2» (Харків) — «Житлобуд-1» (Харків)

  • 23.02.2017 00:12
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Визначилися фіналісти Зимового чемпіонату України серед жіночих команд
22 лютого у Винниках Львівської області на стадіоні імені Богдана Маркевича визначилися фіналісти Зимового чемпіонату України серед жіночих команд. 
 
За підсумками змагань пари фінальних матчів, які відбудуться 23 лютого, виглядають наступним чином:
 
8:00 Матч за IX «Спартак» (Чернігів) - «Родина-Ліцей» (Костопіль)
9:30 Матч за VII«Пантери» (Умань) - «Атекс СДЮШОР-16» (Київ)
11:00 Матч за V«Ятрань-Базис» (Уманський р-н) - «Львів`яночка» (Львів)
12:30 Матч за III «Злагода» (Дніпро) - «Легенда-ШВСМ» (Чернігів)
14:00 Фінал «Житлобуд-2» (Харків) - «Житлобуд-1» (Харків)
 
Нагадаємо, фінальний поєдинок зимового чемпіонату України транслюватиметься на офіційному каналі Федерації футболу України в YouTube.

Источник — Федерация футбола Украины

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