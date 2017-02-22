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Севилья
2:1
Лестер Сити
22.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья — Лестер Сити — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Севилья» — «Лестер Сити»

  • 23.02.2017 00:25
  • 330 просмотров
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Метки
ФК Севилья. «Севилья» — «Лестер Сити»
© ФК Севилья. «Севилья» — «Лестер Сити»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «Лестер Сити» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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