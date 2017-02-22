Ювентус в большинстве бьет Порту

«Ювентус» ехал в Португалию играть против команды, которая лучше многих других участников Лиги чемпионов играет на своем поле. В последний раз «драконы» проигрывали в самом престижном европейском турнире Старого Света на «Драгау» 24 ноября 2015-го года киевскому «Динамо», а до этого выдали серию из 9-ти матчей кряду без фиаско. Однако на этот раз не все зависело от «Порту», который еще на 27-й минуте игры остался в меньшинстве. Два невынужденных фола Алекса Теллеса вынудили немецкого арбитра Феликса Брыха достать из своего кармана две желтые карточки, которые автоматом превратились в красную.

Несмотря на численное преимущество, «Ювентус» не исполнял роль доминанта. Надо отдать должное «драконам», которые нейтрализовали главную ударную силу «старой синьоры», Гонсало Игуаина, имевшего за 90 минут игры всего один момент. Не справлялся со своими обязанностями и Марио Манджукич, который был откровенно пассивен. Однако и оборона «Порту» в этот вечер играла выше всяких похвал.

Лишь во второй половине игры за счет своего класса и мастерства «Ювентусу» удалось сделать то, чего от них ждали их болельщики. Наверное, тиффози не поняли бы другого результата, кроме победы, когда их команда бОльшую часть матча играет в большинстве. Сначала вышедший на замену Марко Пьяца воплотил в гол отскок от защитника хозяев и открыл счет в поединке, а спустя несколько минут еще один свежий игрок команды Аллегри Дани Алвеш сделал счет 2:0, забив после красивой комбинации через левый фланг.

Тем временем слухи о возможном уходе Массимилиано Аллегри в один из британских клубов только усиливаются, что не может идти на пользу игре «старой синьоры». Пока экс-наставник «Милана» продолжает качественно выполнять свою работу, на его кресло европейская пресса уже успела отправить Диего Симеоне, который также успешно трудится во главе мадридского «Атлетико». Конечно же, не можем и не отметить противостояние в этом матче двух легенд, чемпионов мира в составе своих национальных команд - Икера Касильяса и Джиджи Буффона, которые провели замечательный матч и еще раз продемонстрировали свой экстра-класс.

Максим ГРОЗНЫЙ





«Порту» - «Ювентус» - 0:2