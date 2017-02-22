Севилья обыграла Лестер, но о выходе в 1/4 говорить рано

До начала поединка явным фаворитом выглядела «Севилья». Еще бы — команда отстает от самой «Барселоны» всего на два очка в Примере, в группе Лиги чемпионов потерпела только одно поражение — от «Ювентуса». А «Лестер», наоборот, переживает не лучшие времена. В чемпионате «лисы» проиграли пять матчей кряду, вылетели из Кубка Англии от «Миллуола» и теперь должны думать о сохранении прописки в элите. Иначе «Лестер» может повторить сомнительное достижение «Манчестер Сити» - в свое время «горожане» умудрились вылететь в Чемпионшип, пребывая в ранге чемпионов Англии.

Собственно, уже первый тайм доказал правоту тех, кто прогнозировал уверенную победу «Севильи». За первую половину игры гости нанесли один удар по воротам — на 5-й минуте это удалось сделать Кристиану Фухсу. Большего хозяева «лисам» не позволили. И если бы не вратарь гостей Каспер Шмайхель, то судьба противостояния команд решилась бы уже в первые 45 минут. Датчанин тянул всё, что можно — и удар того же Фухса по собственным воротам, и мяч, после рикошета летевший в девятку. И даже удар с 11-метровой отметки: Хоакин Корреа ворвался в штрафную, пробросил мяч — и был сбит капитаном гостей Уэсом Морганом. Сам пострадавший взялся исполнять приговор арбитра, пробил на силу, но Шмайхель играл по удару и уверенно поймал мяч. Однако на 25-й минуте и он не смог выручить. Атака хозяев завершилась навесом Серхио Эскудеро слева и мощным ударом головой набежавшего Пабло Сарабии — мяч влетел впритирку с дальней стойкой ворот. Всё, что сумели предложить гости — это вбрасывания мяча из-за боковой в середину штрафной, однако защитники «Севильи» оказались к этому готовы, так что в первом тайме у «Лестера» не было ни единого шанса.

Было неясно, за счет чего гости могут рассчитывать на приемлемый для себя результат. Правда, в начале второго тайма они немного поатаковали, но запал их был сбит. Виктор Витоло с острого угла пробил в штангу, опять трудился Шмайхель, защитники отбивались из последних сил. А затем Штефан Йоветич помог Корреа исправиться за незабитый пенальти. Черногорец принял мяч после заброса со своей половины поля, ворвался в штрафную, собрал вокруг себя троих защитников и элегантно выкатил мяч на свободное пространство. Набежавший Корреа в касание пробил сильно и точно. А после этого «Севилья» остановилась — команда начала играть вальяжно и тянуть время — за что и поплатилась. Одна из редких вылазок гостей завершилась подачей Дэниела Дринквотера на линию вратарской, защитник вынести не сумел, и набежавший Джейми Варди мощно пробил под перекладину.

Пришлось гостям включать прежние скорости, чтобы восстановить комфортное преимущество в счете. Угловые, подачи, удары - «Лестер» оказался зажат в своей штрафной и принялся откровенно тянуть время. Адил Рами едва не похоронил надежды «лис», но его удар пришелся в перекладину. Гости выстояли и совсем с другим настроением ожидают ответной игры — в Лестере команду устроит минимальная победа. Всё в этой дуэли еще впереди!



«Севилья» - «Лестер Сити» - 2:1

Пабло Сарабия, 25, Хоакин Корреа, 62 - Джейми Варди, 73.

«Севилья»: Серхио Рико, Адил Рами, Мариано, Серхио Эскудеро, Виктор Витоло, Хоакин Корреа (Висенте Иборра, '63), Клеман Легле (Даниэль Каррису, '55), Пабло Сарабия, Самир Насри, Стивен Н'Зонзи, Штефан Йоветич.

«Лестер Сити»: Каспер Шмайхель, Дэнни Симпсон, Кристиан Фухс, Роберт Хут, Уэс Морган, Марк Олбрайтон (Даниель Амарти, '88), Ахмед Муса (Демарай Грэй, '58), Дэниэл Дринквотер, Онинье-Уилфред Ндиди, Рияд Марез, Джейми Варди.

Серхио Эскудеро, 77. Даниэль Каррису, 90+2.



На 14-й минуте Хоакин Корреа не реализовал пенальти (вратарь).