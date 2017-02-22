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Сборная Украины среди ветеранов сыграет против Израиля

Команда Анатолия Демьяненко проведет еще один международный спарринг

  • 22.02.2017 23:12
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Как стало известно Sport.ua, ветеранская сборная Украины по футболу проведет международный товарищеский поединок против сборной Израиля. Матч состоится 5 мая в Киеве на стадионе им. Банникова.
 
Напомним, что не так давно сборная Украины, возглавляемая легендарным Анатолием Демьяненко, провела ряд товарищеских поединков в Испании.
 
Отметим, что в составе сборной Украины среди ветеранов выступают такие легендарные личности, как Мирон Маркевич, Анатолий Тимощук, Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук и другие.
 

Источник — Sport.ua

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