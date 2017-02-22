Сборная Украины среди ветеранов сыграет против Израиля

Как стало известно Sport.ua, ветеранская сборная Украины по футболу проведет международный товарищеский поединок против сборной Израиля. Матч состоится 5 мая в Киеве на стадионе им. Банникова.

Отметим, что в составе сборной Украины среди ветеранов выступают такие легендарные личности, как Мирон Маркевич, Анатолий Тимощук, Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук и другие.