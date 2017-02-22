Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер арендовал базу Металлиста

«Горняки» будут тренироваться на базе в Высоком

  • 22.02.2017 23:04
  • 1859 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Металлист
© ФК Металлист
Донецкий «Шахтер» во время своих визитов в Харьков перед проведением домашних матчей будет работать на базе Металлиста в поселке Высокий.
 
В конце прошлого года Харьков и ОСК Металлист получили от УЕФА разрешение проводить международные матчи, после чего о переезде в город договорился и объявил Шахтер, вынужденно проводивший домашние матчи во Львове после начала военного конфликта на Донбассе.
 
Горняки уже объявили, что в весенней части текущего сезона они будут проводить в Харькове свои домашние поединки УПЛ и Лиги Европы, первым из которых станет завтрашний матч 1/16 финала ЛЕ против испанской Сельты.
 
В связи с таким переездом Шахтер будет эксплуатировать не только стадион Металлист, но и местную учебно-тренировочную базу в поселке Высокий (вблизи Харькова), на которой ранее тренировался ФК Металлист.
 
Согласно нашей информации, руководство Шахтера уже договорилось об аренде базы с менеджерами Металлиста, которые находятся в Харькове и занимаются вопросами управления оставшихся активов клуба. При этом сама база продолжит оставаться в собственности беглого олигарха Сергея Курченко.
 
Начать работу на базе в Высоком Шахтер может уже в ближайшую пятницу, когда после матча с Сельтой начнет подготовку к первому поединку весенней части УПЛ с Ворсклой. Правда, пока речь идет лишь о возможности тренироваться на полях базы, а жить Горняки перед матчами будут в одном из отелей Харькова.
 
Напомним, тренировочная база в Высоком, что в 20 км от Харькова, была реконструирована в 2009-11 специально для проживания на ней команд во время Евро-2012.
 
С момента исчезновения Металлиста, база фактически была бесхозной. Периодически УТБ для тренировок и проведения товарищеских матчей использовала Сталь из Каменского, которая одно время даже рассматривала вариант переезда в Харьков на время реконструкции своего домашнего стадиона. Также время от времени услугами базы пользовались перволиговые Десна и Гелиос.
 

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Оксана Малюк
      Оксана Малюк, 22.02.2017 23:33
    -4
    Осталось ещё название арендовать
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 22.02.2017 23:51
    0
    цікаво, яка орендна плата...формальна, чи реальна...
    Ссылка
    jetcrow
      jetcrow, 23.02.2017 00:00
    +1
    курченко угробил металл, а ему еще деньги платить будут...
    Ссылка
    solova63
      solova63, 23.02.2017 00:08
    +2
    какая нафик база? Она же под арестом! Как можно арендовать арестованное имущество? Спорт.юа! Вы бы проверяли инфу, прежде чем копипастить!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.