Шахтер арендовал базу Металлиста

Донецкий «Шахтер» во время своих визитов в Харьков перед проведением домашних матчей будет работать на базе Металлиста в поселке Высокий.

В конце прошлого года Харьков и ОСК Металлист получили от УЕФА разрешение проводить международные матчи, после чего о переезде в город договорился и объявил Шахтер, вынужденно проводивший домашние матчи во Львове после начала военного конфликта на Донбассе.

Горняки уже объявили, что в весенней части текущего сезона они будут проводить в Харькове свои домашние поединки УПЛ и Лиги Европы, первым из которых станет завтрашний матч 1/16 финала ЛЕ против испанской Сельты.

В связи с таким переездом Шахтер будет эксплуатировать не только стадион Металлист, но и местную учебно-тренировочную базу в поселке Высокий (вблизи Харькова), на которой ранее тренировался ФК Металлист.

Согласно нашей информации, руководство Шахтера уже договорилось об аренде базы с менеджерами Металлиста, которые находятся в Харькове и занимаются вопросами управления оставшихся активов клуба. При этом сама база продолжит оставаться в собственности беглого олигарха Сергея Курченко.

Начать работу на базе в Высоком Шахтер может уже в ближайшую пятницу, когда после матча с Сельтой начнет подготовку к первому поединку весенней части УПЛ с Ворсклой. Правда, пока речь идет лишь о возможности тренироваться на полях базы, а жить Горняки перед матчами будут в одном из отелей Харькова.

Напомним, тренировочная база в Высоком, что в 20 км от Харькова, была реконструирована в 2009-11 специально для проживания на ней команд во время Евро-2012.

С момента исчезновения Металлиста, база фактически была бесхозной. Периодически УТБ для тренировок и проведения товарищеских матчей использовала Сталь из Каменского, которая одно время даже рассматривала вариант переезда в Харьков на время реконструкции своего домашнего стадиона. Также время от времени услугами базы пользовались перволиговые Десна и Гелиос.