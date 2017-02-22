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На НСК Олимпийский начали обогревать газон

Главный стадион Киева готовят к матчам чемпионата Украины

  • 22.02.2017 22:33
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На НСК Олимпийский начали обогревать газон
Сьогодні, 22 лютого 2017 року, головна спортивна та культурна арена країни – НСК «Олімпійський» – розпочала обігрів свого смарагдового поля за допомогою спеціальних мобільних установок. Дві установки замінюють природне сонячне світло для газону в осінньо-зимовий період.
 
- Кожен з таких пристроїв для догляду за полем може одночасно освітлювати та обігрівати 700 квадратних метрів газону. Розмір газону НСК «Олімпійський» становить 7 887,5 кв.м., тобто кожні 14 годин штучне сонце буде «годувати»  2 100 кв.м. газону або 1/4 частина поля. Незважаючи на великі розміри установок, вони абсолютно не пошкоджують газон, тому що зроблені з алюмінію. Отже, не зважаючи на погодні умови та затяжну зиму, ми будемо готові прийняти матч з «Олімпіком», що відбудеться 4 березня, - розповів директор з питань зовнішніх зв’язків Державного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» Віктор Анісімов.
 

Источник — НСК Олимпийский

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