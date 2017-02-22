ОФИЦИАЛЬНО: Эдмар перешел в Бока Ратон

Экс-игрок сборной Украины и харьковского «Металлиста» Эдмар подписал контракт с аматорским клубом из США, «Бока Ратон».

Официальный сайт этого клуба сообщает, что 36-летний футболист будет выступать в качестве футболиста и будет послом команды в Восточной Европе.

Бывший футболист «Таврии» и «Днепра» будет искать футболистов для клуба в Восточной Европе.