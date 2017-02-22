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Заря уступает в спарринге Шираку

Луганский клуб вновь проигрывает в товарищеском матче

  • 22.02.2017 22:20
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря
Луганская «Заря» провела финальный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции.
 
Нашим оппонентом стал лидер чемпионата Армении – «Ширак». 
 
Игра с «Шираком» наверняка стала для тренерского штаба «черно-белых» одной из основных. Юрий Вернидуб, скорее всего, для себя уже определил состав, который выйдет на игру с «Динамо». Тем более, до этой встречи осталось совсем немного времени. Хотя с другой стороны, наш коуч и внес некоторую интригу, ведь в запасе остались Иван Петряк, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Дмитрий Гречишкин, Желько Любенович и другие. 
 
Правда позже стало понятно, что Юрий Николаевич дает возможность сыграть всем.
 
Что касается состава «Зари» на первый тайм, то он был следующим: Олег Чуваев, Андрей Пилявский, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Джаба Липартия, Деннис Бонавентуре, Денис Безбородько, Владислав Кулач.
 
Увидели мы в старте и Андрея Пилявского, который буквально недавно вернулся в «Зарю». 
 
Старт матча, по традиции, команды провели в «разведках». Тем не менее, небольшим преимуществом владели луганчане. Мы подали несколько угловых у ворот соперника, один из которых завершился ударом головой в исполнении Андрея Пилявского – мяч оказался в руках у голкипера. 
 
«Ширак» ответил на 16-й минуте. Именно в это время армянская команда заработало право на штрафной. Стандарт с 25-ти метров четко исполнил один из футболистов оппонента – 0:1. 
 
Спустя минуту команда из Армении организовала еще одну атаку на наши ворота, однако на этот раз все обошлось без гола – Олег Чуваев завладел мячом. 
 
На 19-й минуте снова возник момент, правда, на этот раз у ворот «Ширака». Михаил Шершень пробил после подачи углового – неточно. 
 
В целом, можно с уверенностью сказать о том, что пропустив гол «Заря» заиграла активнее. Доказательство тому – опасные моменты у ворот «Ширака».
 
Сначала Игорь Харатин неплохо пробивал в дальний угол – кипер был на месте. 
 
Затем, хороший удар из-за штрафной получился у Григория Ярмаша – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. 
 
Ближе к концу тайма несколько возможностей забить было у Владислава Кулача, но в первом эпизоде соперника спас защитник, а во втором – мяч пролетел чуть выше перекладины.
 
На второй тайм Юрий Вернидуб выпустил сразу 10 новых футболистов. На поле остался лишь Евгений Опанасенко.
 
Заметим, что стартовые минуты тайма прошли с нашим преимуществом, правда до прицельного и акцентированного удара дело не дошло.
 
На 61-й минуте неплохо со штрафного пробивал Рафаэль Форстер – мяч пролетел рядом со штангой!
 
За десять минут до свистка неплохую возможность для удара получил Паулиньо. Бразилец, собственно, и пробил, правда, голкипер сумел перевести мяч на корнер.
 
В итоге, при обилии моментов, мы минимально уступили – 0:1. Обидно, но главное, чтобы свои мячи мы забивали непосредственно в чемпионате.
 
К слову, уже 23-го февраля «Заря» вернется в Украину, где и будет готовиться к поединку против киевского «Динамо», который состоится в субботу, 25-го февраля.
 
«Заря» - «Ширак» - 0:1 (0:1)
«Заря» в 1-м тайме: Олег Чуваев, Андрей Пилявский, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Джаба Липартия, Деннис Бонавентуре, Денис Безбородько, Владислав Кулач.
«Заря» во 2-м тайме: Игорь Левченко, Артём Сухоцкий, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Желько Любенович, Паулиньо, Иван Петряк, Гегам Кадимян.
Гол: - 16.
 

Источник — ФК Заря

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