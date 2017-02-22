Заря уступает в спарринге Шираку

Луганская «Заря» провела финальный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Нашим оппонентом стал лидер чемпионата Армении – «Ширак».

Игра с «Шираком» наверняка стала для тренерского штаба «черно-белых» одной из основных. Юрий Вернидуб, скорее всего, для себя уже определил состав, который выйдет на игру с «Динамо». Тем более, до этой встречи осталось совсем немного времени. Хотя с другой стороны, наш коуч и внес некоторую интригу, ведь в запасе остались Иван Петряк, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Дмитрий Гречишкин, Желько Любенович и другие.

Правда позже стало понятно, что Юрий Николаевич дает возможность сыграть всем.

Что касается состава «Зари» на первый тайм, то он был следующим: Олег Чуваев, Андрей Пилявский, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Джаба Липартия, Деннис Бонавентуре, Денис Безбородько, Владислав Кулач.

Увидели мы в старте и Андрея Пилявского, который буквально недавно вернулся в «Зарю».

Старт матча, по традиции, команды провели в «разведках». Тем не менее, небольшим преимуществом владели луганчане. Мы подали несколько угловых у ворот соперника, один из которых завершился ударом головой в исполнении Андрея Пилявского – мяч оказался в руках у голкипера.

«Ширак» ответил на 16-й минуте. Именно в это время армянская команда заработало право на штрафной. Стандарт с 25-ти метров четко исполнил один из футболистов оппонента – 0:1.

Спустя минуту команда из Армении организовала еще одну атаку на наши ворота, однако на этот раз все обошлось без гола – Олег Чуваев завладел мячом.

На 19-й минуте снова возник момент, правда, на этот раз у ворот «Ширака». Михаил Шершень пробил после подачи углового – неточно.

В целом, можно с уверенностью сказать о том, что пропустив гол «Заря» заиграла активнее. Доказательство тому – опасные моменты у ворот «Ширака».

Сначала Игорь Харатин неплохо пробивал в дальний угол – кипер был на месте.

Затем, хороший удар из-за штрафной получился у Григория Ярмаша – мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Ближе к концу тайма несколько возможностей забить было у Владислава Кулача, но в первом эпизоде соперника спас защитник, а во втором – мяч пролетел чуть выше перекладины.

На второй тайм Юрий Вернидуб выпустил сразу 10 новых футболистов. На поле остался лишь Евгений Опанасенко.

Заметим, что стартовые минуты тайма прошли с нашим преимуществом, правда до прицельного и акцентированного удара дело не дошло.

На 61-й минуте неплохо со штрафного пробивал Рафаэль Форстер – мяч пролетел рядом со штангой!

За десять минут до свистка неплохую возможность для удара получил Паулиньо. Бразилец, собственно, и пробил, правда, голкипер сумел перевести мяч на корнер.

В итоге, при обилии моментов, мы минимально уступили – 0:1. Обидно, но главное, чтобы свои мячи мы забивали непосредственно в чемпионате.

К слову, уже 23-го февраля «Заря» вернется в Украину, где и будет готовиться к поединку против киевского «Динамо», который состоится в субботу, 25-го февраля.

«Заря» - «Ширак» - 0:1 (0:1)

«Заря» в 1-м тайме: Олег Чуваев, Андрей Пилявский, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Джаба Липартия, Деннис Бонавентуре, Денис Безбородько, Владислав Кулач.

«Заря» во 2-м тайме: Игорь Левченко, Артём Сухоцкий, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Желько Любенович, Паулиньо, Иван Петряк, Гегам Кадимян.

Гол: - 16.