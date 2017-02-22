Реал сенсационно проигрывает в Валенсии

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ВИДЕО ДНЯ. Лыжник из Венесуэлы бежал, сколько мог! 22:37 — solova63 Все гораздо проще! Он приехал на 40 (СОРОК!) МИНУТ ПОЗЖЕ ВСЕХ! Уже давно закончилась церемония на...