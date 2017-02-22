Реал сенсационно проигрывает в Валенсии

«Валенсия» - «Реал Мадрид» - 2:1
Голы: Симоне Дзадза, 4, Фабиан Орельяна, 9 - Криштиану Роналду, 44.
«Валенсия»: Диего Алвеш, Нани (Гильерме Сиквейра, '39), Езекиль Гарай, Жоау Канселу, Хосе Гайя, Элиаквим Мангаля, Даниэль Парехо, Фабиан Орельяна (Карлос Солер, '56), Симоне Дзадза (Марио Суарес, '74), Энцо Перес, Мунир Эль-Хаддади.
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Рафаэль Варан (Начо Фернандес, '73), Серхио Рамос, Хамес Родригес (Гарет Бэйл, '62), Каземиро, Лука Модрич (Лукас Васкес, '76), Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду.
Предупреждения: Симоне Дзадза, 19. Мунир Эль-Хаддади, 43. Энцо Перес, 54. Элиаквим Мангаля, 67. Даниэль Парехо, 90. - Даниэль Карвахаль, 29. Рафаэль Варан, 59.
Источник — Sport.ua
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