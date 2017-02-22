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МЮ минимально обыграл Сент-Этьен и прошел дальше

Команда Жозе Моуриньо добывает победу на классе

  • 22.02.2017 21:27
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Манчестер Юнайтед. Генрих Мхитарян
© Манчестер Юнайтед. Генрих Мхитарян
«Сент-Этьен» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1 (первый матч - 0:3)
Гол: Мхитарян 16.
«Сент-Этьен»: Рюффье, Малькюи, Перрен, Теофиль-Катрен, Ф.Погба, Верету (Лемуан 68), Пажо, Севе (Интима 54), Амума, Монне-Паке, Берич (Ру 59).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Смоллинг, Мата (Рохо 64), Мхитарян (Рэшфорд 25), Блинд, П.Погба, Феллаини, Янг, Кэррик (Швайнштайгер 62), Ибрагимович.
Предупреждены: Малькюи - Байи, Байи.
Удалён: Байи 63.
 

Источник — Sport.ua

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