Хонатан КАСТРО: «Шахтер силен в нападении»

– Испанская пресса накануне матча пишет о том, что в Украине очень холодно. Как вам погода и температура? Готовы успокоить болельщиков «Сельты» и журналистов, сказав, что вы не на Северном полюсе?

– Честно говоря, думали, что будет намного прохладнее. Сейчас не так уж холодно. Лично у меня, например, очень горячая кровь, поэтому все будет в порядке.

– Что для вас как футболиста значит завтрашняя встреча?

– Конечно, этот матч имеет очень большое значение. Важно подойти к нему спокойно. Мы представляем клуб и наш город, так что настроены повернуть ход событий в свою пользу.

– Кого из игроков «Шахтера» вы особенно опасаетесь?

– Это достаточно целостная команда. Прежде всего она сильна в нападении. В первом поединке мы видели, что даже из небольшого количества голевых моментов «Шахтер» один все же реализовал. Очень важно обратить внимание на атакующих футболистов соперника.

– Какие слова чаще всего звучат в раздевалке команды? И что будет сказано завтра, учитывая, что для вас это особенный поединок?

– В принципе, у нас есть четкий план. Мы точно знаем, что будем делать завтра. Страдает один – страдают все, выигрывает один – побеждают все. Это и станет нашим девизом.